Iniesta en Ramos meldden zich na WK-finale in 2010 bij douches Oranje

Na afloop van de WK-finale van 2010 dacht voormalig perschef van Oranje Kees Jansma dat hij de verkeerde kleedkamer in was gelopen. Andrés Iniesta en zaten namelijk op de grond bij de douches van Oranje. Ze waren daar naartoe gekomen om Wesley Sneijder te troosten.

“Het eerste wat ik me herinner, is dat ik dacht dat ik in de verkeerde kleedkamer kwam”, geeft Jansma aan in gesprek met FCUpdate.nl over de uren direct na de verloren WK-finale in 2010. “Ik kwam de kleedkamer in, ik keek in de douches en daar zaten Iniesta en Sergio Ramos. Die zaten op de grond in onze badkamer. Ik zei: ‘Hallo?’ Toen zeiden zij: ‘Eerst onze vriend Wesley troosten, daarna gaan we feest vieren’. Dat vond ik echt heel ontroerend, dat vond ik echt heel mooi.”

Artikel gaat verder onder video

Sneijder had zelf niet heel veel te zeggen, weet Jansma nog. “Als je een finale verliest, topsporters, daar komt geen leuk woord uit hoor. Maar het moest wel, want we moesten de volgende morgen ook vroeg terugvliegen en in het hotel waren de vrouwen en de kinderen. Je kunt dan niet de hele dag blijven mokken en doen. De kater is voor veel spelers misschien pas later gekomen.”

Jansma was zelf snel over het verdriet van de nederlaag heen. “Dat kwam doordat ik het een fantastisch toernooi vond. We zijn tweede geworden tegen een formidabel elftal, dus ik kon er wel mee leven. Ik vond zilver al fantastisch. Maar goed, ik ben geen profvoetballer. Er zijn jongens bij, zoals Mark van Bommel, die hebben gewoon nooit die wedstrijd willen of kunnen terugzien omdat ze het verschrikkelijk vonden.”

Bekijk het volledige interview met Kees Jansma, waarin hij bijzondere anekdotes vertelt over de hoofdtoernooien met Oranje, via ons YouTube-kanaal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frank de Boer geeft advies aan Ronald Koeman: 'Hij is fantastisch en moet mee naar het EK'

Frank de Boer weet wie Ronald Koeman zeker moet meenemen naar het EK in Duitsland.