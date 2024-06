Depay klaar voor het EK: ‘Daar hoeven we niet veel meer over te zeggen’

is klaar voor het Europees Kampioenschap. De aanvaller is fit en heeft er vertrouwen in dat Oranje ver gaat komen op de eindronde in Duitsland.

“Ik denk dat we kunnen verrassen”, begint Depay tegenover het Algemeen Dagblad. “Onze laatste twee wedstrijden, vooral die tegen Duitsland (2-1 verlies, red.), hadden we kunnen winnen. Ik denk dat wij een team hebben waar andere ploegen bang voor kunnen zijn of in ieder geval in de gaten moeten houden. We zijn misschien niet de favoriet, maar dat is prima. Als iedereen fit is hebben we een sterk team.”

Wanneer zijn eigen fitheid ter sprake komt, geeft Depay aan dat het goed gaat. “Het waren lekkere trainingen. Ik heb ook bij Atlético nog lekker kunnen spelen, niet al te veel maar toch minuten gemaakt. Ik heb ook kunnen trainen, dus de fitheid zit gewoon goed. Ik denk dat we daar niet veel meer over hoeven te zeggen, want ik moet het gewoon laten zien. Maar ik voel me fit.”

Na het EK vertrekt de aanvaller transfervrij bij Atlético Madrid, maar daar is hij totaal nog niet mee bezig. “Dat zien we dan wel. Ik focus me nu op het EK en dan zien we het daarna wel.”

