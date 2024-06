Bouma baalde van Van Basten: ‘Niet mee eens, maar je bent snel uitgepraat’

Wilfred Bouma werd door toenmalig bondscoach Marco van Basten niet meegenomen naar het Wereldkampioenschap in Duitsland in 2006. De voormalig verdediger had de zomer ervoor de overstap gemaakt van PSV naar Aston Villa, maar had volgens de bondscoach in Engeland niet voldoende gespeeld om aanspraak te maken op een plekje in de WK-selectie.

“WK’s heb ik helaas niet meegemaakt”, begint Bouma in gesprek met FCUpdate. “Een blessure en ik zat niet in mijn beste periode. Ik had net mijn transfer gemaakt naar Aston Villa. Ik was daar een tijdje geen basisspeler en ik moest wat wennen in Engeland. Toen belde Marco me en zei: ‘Je bent er niet bij’. Daar was ik het niet mee eens.”

Artikel gaat verder onder video

De oud-verdediger baalde van de keuze van Van Basten en heeft hem dat ook laten weten. “Je moet je neerleggen bij de beslissing, maar ik vond dat ik er wel bij hoorde. Maar dan ben je snel uitgepraat, want ik had ook een gedeelte van de competitie niet gespeeld en niet altijd mijn beste niveau gehaald. Dus ik begreep hem wel, maar je hebt nog een hele aanloop en de voorbereiding. Je zat nog vier tot zes weken voor het WK begon, dus ik had de hoop dat ik de kans kreeg in het trainingskamp te laten zien, maar dat was niet zo.”

Omdat hij ineens een vrije zomer had, besloot Bouma om met zijn familie op vakantie te gaan naar Amerika. Daardoor kreeg hij niet alles van het WK mee. “Ik heb wel wat dingetjes gezien, maar niet zoals ik normaal zou doen. Niet omdat het me te veel deed, maar ik had ook vakantie en wilde even uitschakelen. Het volgende doel was kijken of ik er weer bij kon komen. Helemaal niet gekeken is niet waar, maar je zit ook in andere tijdzones.

Bouma weet nog wel wat hij tegen Van Basten zei nadat hij het nieuws te horen kreeg. “De eerste woorden: ‘Nou, oké, het zij zo, ik ben het er niet mee eens’. Hij zei toen: ‘Dat hoef je ook niet’ of iets in die trend. Maar goed, daarna ben ik er wel weer bijgekomen, maar het WK was ik er niet bij.”

Bekijk het hele interview met Wilfred Bouma in de player hieronder of op het Youtube-kanaal van FCUpdate. Het WK van 2006 wordt besproken vanaf minuut 9.46.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder geeft Koeman bizarre suggestie: analist ziet aanvaller als linksback fungeren op EK

Jack van Gelder heeft zich tijdens de uitzending van De Oranjezomer uitgelaten over de definitieve selectie van Oranje voor het EK.