Frank de Boer geeft advies aan Ronald Koeman: 'Hij is fantastisch en moet mee naar het EK'

Bondscoach Ronald Koeman moet koste wat kost meenemen naar het EK van komende zomer, stelt Frank de Boer. Volgens de voormalig bondscoach heeft de verdediger van Spurs specifieke kwaliteiten die het Nederlands elftal in bepaalde wedstrijden goed kan gebruiken.

In gesprek met Noa Vahle bij Viaplay steekt De Boer de loftrompet over de 23-jarige speler. "Fantastisch, hij heeft het echt ongelooflijk gedaan. In het Nederlands elftal gespeeld, speler van het jaar (bij Tottenham, red.) geworden. Dat je op dit niveau al zoveel wedstrijden in je eerste seizoen kan spelen, dat zegt iets over hem denk ik."

Toen De Boer bondscoach was, stond Van de Ven al op zijn radar, geeft hij aan. “We wisten dat hij een groot talent was. Hij heeft snelheid en dat is zo belangrijk. Daarnaast heeft hij een goede techniek, die combinatie maakt hem een hartstikke goede verdediger." Op de vraag of Van de Ven meemoet naar het EK, antwoordt De Boer stellig: "Ik vind van wel. Hij heeft een wapen: snelheid. Als wij met Oranje met ruimte in de rug willen spelen… Normaal gesproken speelt hij centraal, vandaag (tegen City, red.) speelt hij linksback. Dat is ook nog een bijkomstigheid. Hij kan echt het Nederlandse voetbal spelen. Een hele moderne centrale verdediger."

Ook mede-analist Simon Cziommer is zeer te spreken over de jonge Nederlander en denkt dat hij binnenkort in de Europese top actief zal zijn. "Ik denk dat als hij zo doorgaat, hij niet zou misstaan bij City. Guardiola speelt met zeven, acht man voor de bal, waardoor je met een/twee verdedigers achterin blijft. Dan heb je snelheid en duelkracht nodig. En dat heeft Van de Ven."

