Koeman weet wie er naast De Jong zou kunnen staan op het EK in Duitsland: 'Goede spelers passen altijd bij elkaar'

Bondscoach Ronald Koeman vertelde tijdens de persconferentie voorafgaand aan de interlandperiode dat hij al een idee heeft wie er het best naast Frenkie de Jong zou passen op het EK in Duitsland. Er is alleen een probleempje: dit kan niet getest worden, want de middenvelder van FC Barcelona is afwezig, omdat hij geblesseerd is.

“Ik denk dat ik weet wie goed naast hem zou kunnen spelen”, laat de bondscoach optekenen voorafgaand aan de twee wedstrijden tegen Schotland en Duitsland. “Dat kunnen meerdere spelers zijn. Goede voetballers passen altijd bij elkaar”, vertelt Koeman daar meteen bij. Niet alleen De Jong is geblesseerd maar ook Brian Brobbey en Joshua Zirkzee zijn afwezig.

Ondanks dat ze niet bij de twee oefenwedstrijden zijn, is er nog altijd kans dat ze wél bij de selectie zitten voor het Europees Kampioenschap in juni. “De deur voor Brobbey en Joshua Zirkzee staat open, zeker. Zirkzee ontwikkelt zich ook goed. Dat zet je af tegen de andere jongens die in de spits kunnen spelen,” vertelt Koeman.

Brobbey viel in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam op zondagmiddag plotseling uit nadat hij naar zijn hamstring greep. De spits was opgeroepen, maar heeft zich nu toch afgemeld voor de interlandperiode met Oranje.