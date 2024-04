Arsenal maakt statement door aartsrivaal Tottenham Hotspur uit te verslaan: Premier League blijft ongekend spannend

Arsenal heeft zondagmiddag belangrijke punten gepakt in de titelstrijd. Een op papier lastige wedstrijd, uit tegen Tottenham Hotspur, werd omgezet in een 2-3 overwinning. Bij rust leidden de Gunners met 0-3, maar in een spannende tweede helft scoorden de Spurs nog tweemaal.

Aan kop van de Premier League is het ongekend spannend. Waar Liverpool door drie keer puntenverlies op rij genoegen lijkt moeten te nemen met een derde plek, strijden Arsenal en Manchester City beiden nog om de titel. Voorafgaand aan de wedstrijd van zondag stond Arsenal één punt voor, met een wedstrijd meer gespeeld dan The Citizens. In de altijd beladen North London Derby kon aartsrivaal Tottenham Hotspur Arsenal pijn doen in de titelrace én goede zaken doen in de strijd om plek vier. Bij de Spurs begon Micky van de Ven in de basis, terwijl Jurrien Timber nog niet fit genoeg was om op de bank te beginnen bij de ploeg van Mikel Arteta.

Artikel gaat verder onder video

Tottenham begon in het eigen stadion zeer goed aan de wedstrijd. Het team onder leiding van Ange Postecoglou domineerde in balbezit en kwamen ook enkele keren in de buurt van het doel van David Raya. Toch was het de uitploeg die op voorsprong kwam. In de 15e minuut draaide Bukayo Saka een hoekschop gevaarlijk richting het doel van Tottenham, waarna Pierre-Emile Højbjerg de bal in de eigen goal knikte. Enkele minuten later leken de Spurs (terecht) op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Van de Ven werd vanwege buitenspel afgekeurd. Toen in de 25e minuut Dejan Kulusevski in de zestien van Arsenal struikelde, vroeg heel het stadion om een penalty. Die kwam er niet, en tot overmaat van ramp voor de thuisploeg counterde Arsenal zich meteen daarna naar de 0-2. Een heerlijke crosspass van Kai Havertz werd door Saka bekroond tot doelpunt. Spurs grossierde in de periode na deze goal weer in balbezit, maar moest ook de 0-3 verwerken. Het uiterst efficiënte Arsenal toonde weer een van de kwaliteiten van het elftal: dode spelmomenten. Havertz knikte een corner van Declan Rice binnen in de 38e minuut. De ruststand werd daardoor op het scorebord gezet: 0-3.

In het begin van de tweede helft was het spelbeeld vergelijkbaar met dat uit de eerste helft: Spurs had vaak de bal, Arsenal probeerde vooral counterend gevaar te stichten. Dat leverde vooral de uitploeg een paar kansjes op. Maar net als in de eerste helft gold: de ploeg met de meeste kansen moest een doelpunt incasseren. David Raya blunderde namelijk in de 64ste minuut enorm, door een bal zo in de voeten van Cristian Romero te schieten. De centrale verdediger bleef rustig en strafte de fout gelijk af: 1-3. De periode na deze goal kan vooral als onrustig bestempeld worden. De wedstrijd ging over en weer, zonder echt grote kansen. In de slotfase werd het toch nog spannend, toen Rice een penalty weggaf. Hij trapte Ben Davies in de eigen zestien omver in de 85ste minuut. Scheidsrechter Michael Oliver gaf niet gelijk een penalty, maar hoefde maar enkele seconden op het VAR-scherm te kijken om deze alsnog toe te kennen. Heung-Min Son schoot de strafschop vervolgens koeltjes binnen. In een spannende slotfase konden de Spurs echter niet doordrukken, waardoor 2-3 de einduitslag werd.

Hierdoor staat Arsenal nu vier punten los van nummer twee Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola heeft echter twee wedstrijden minder gespeeld, waaronder het uitduel bij Nottingham Forest van zondagmiddag. Voor de Spurs is de vierde plek nog binnen handbereik, maar zij hebben het nu niet meer in eigen hand.