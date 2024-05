Sympathie voor Ten Hag van concurrent: ‘Maar één moment nodig dat het klikt’

Mikel Arteta heeft sympathie voor de situatie van Erik ten Hag bij Manchester United. De Nederlandse oefenmeester krijgt de volle laag over zich heen van de Britse pers na een reeks slechte resultaten in de Premier League.

Arsenal gaat zondag op bezoek bij het moeizaam draaiende Manchester United. Op de persconferentie voorafgaand aan het treffen krijgt Arteta de vraag of hij sympathie heeft voor de situatie waar Ten Hag zich in bevindt. “Natuurlijk”, geeft de Spaanse oefenmeester aan. “Op dit niveau is dat de realiteit. De marges zijn zo klein en het momentum van een trainer zwaait soms de andere kant op aan de hand van details in een wedstrijd. Soms heb je in een seizoen één moment nodig dat het klikt zodat je een geweldige reeks kunt neerzetten.”

Ondanks de slechte vorm van Manchester United, verwacht Arteta geen eenvoudig duel op Old Trafford. “Het lastige daar is de kwaliteit van de tegenstander, de kwaliteit van de individuen en de kwaliteit van de trainer. Old Trafford brengt veel uitdagingen met zich mee, maar we hebben in veel lastige stadions gespeeld dit seizoen en goede resultaten neergezet. Hopelijk kunnen we dat zondag weer doen”, besluit hij.

