Ronald Koeman wil middenvelder in het buitenland zien spelen: 'Hij is daar in alle opzichten klaar voor'

Het zou voor de ontwikkeling van beter zijn als hij in het buitenland gaat voetballen. Althans, zo vertelde bondscoach Ronald Koeman live op televisie maandagavond. De middenvelder van PSV zit bij de voorlopige selectie van Koeman in aanloop naar het EK 2024. Er moeten nog vier spelers afvallen.

“Het is jammer dat we ook met name in die interlands in maart, dat we gedurende een hele periode, veel geblesseerde spelers hebben gehad”, vertelt Koeman bij Veronica Offside. "Dus ik heb nooit een oefenwedstrijd gehad om te kijken met Frenkie de Jong met Veerman, of met Reijnders of met schouten, etc. Dat is jammer want ik had ook graag Van de Ven in het centrum achterin willen opstellen."

“Je moet denk ik als speler, en dat is gewoon algemeen, dat voelde ik zelf altijd, je moet wel uitdagingen in je carrière als speler hebben. Ik vind dat hij zo goed is voor Nederland, en ik wil hem graag waar dan ook, in Spanje of in Italië of Duitsland of Engeland, zien op het middenveld, want dat is qua alles het hoogste niveau”, aldus Koeman “Ik denk dat hij in alle opzichten klaar is voor een stap naar het buitenland”, besluit de bondscoach.

