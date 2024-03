Géén Frimpong en géén Wieffer: Koeman moet lastige knopen doorhakken bij Oranje

Frenkie de Jong raakte opnieuw geblesseerd aan zijn enkel, Joshua Zirkzee liep een blessure op en Brian Brobbey kwam niet ongeschonden uit de strijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax. Ronald Koeman kampt ook tijdens de eerste interlandperiode in 2024 met personele problemen, maar heeft bij het Nederlands elftal desondanks flink wat te kiezen voor de vriendschappelijke ontmoetingen met Schotland en Duitsland. Wat is de meest logische elf op dit moment?

Mark Flekken

PSV speelde op 20 februari de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League en met Jordan Teze, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Donyell Malen en Ian Maatsen stonden er verschillende (potentiële) internationals op het veld. Koeman was desondanks niet van de partij. De bondscoach was aandachtig toeschouwer bij Manchester City, dat het thuis opnam tegen het Brentford van Mark Flekken. De doelman kon weliswaar niet voorkomen dat zijn ploeg met 1-0 onderuit ging, maar kon desondanks terugkijken op een goed optreden. Flekken is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Brentford en lijkt, gezien het feit dat hij wekelijks op het hoogste niveau keept, de logische nummer één van Oranje.

Denzel Dumfries

Koeman moet op meerdere plekken een moeilijke knoop doorhakken en dat geldt vooral voor de rechtsbackpositie. Denzel Dumfries is normaliter een zekerheidje in het Nederlands elftal, maar kan de keuzeheer nog wel om Jeremie Frimpong heen? Laatstgenoemde was vorig seizoen al een revelatie in de Bundesliga en doet er dit seizoen nog een schepje bovenop bij Bayer Leverkusen. Dumfries is daarentegen niet meer onomstreden bij Internazionale. In het Nederlands elftal lijkt hij echter nog niet te hoeven vrezen voor zijn plek en dat heeft hij toch vooral te danken aan zijn optredens in het Oranjeshirt.

Lutsharel Geertruida

Aan centrale verdedigers geen gebrek bij Oranje. Zelfs bij absentie van Sven Botman, Jurriën Timber en Micky van de Ven zit Koeman erg ruim in zijn keuze. We gaan ervanuit dat Koeman voortborduurt op een systeem met drie centrale verdedigers en dan is Lutsharel Geertruida voor de positie rechts de meest logische kandidaat. Geertruida is ook dit seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord en bewijst vrijwel moeiteloos op meerdere posities uit de voeten te kunnen. Als rechterverdediger in een driemansdefensie moet je ook als veredelde rechtsback uit de voeten kunnen en Geertruida kan dat. De Feyenoorder heeft concurrentie van Matthijs de Ligt, maar de mandekker van Bayern München gaf al eens aan zich niet heel prettig te voelen in een driemansdefensie.

Virgil van Dijk

Hoeveel goede centrale verdedigers Koeman ook tot zijn beschikking mag hebben, achter de naam van Virgil van Dijk zal niet snel een vraagteken komen te staan. De aanvoerder was tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar nog het mikpunt van kritiek. Men vroeg zich af of hij na zijn zware knieblessure nog wel de oude Virgil kon worden. De twijfels zullen er inmiddels niet meer zijn. Van Dijk heeft zich uitstekend herpakt en heerst als vanouds in de Premier League. Als hij zijn vorm doortrekt, heeft Oranje tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland een van de beste centrale verdedigers ter wereld in de selectie.

Nathan Aké

Wat voor Geertruida geldt, is ook wel van toepassing op Nathan Aké. Het maakt niet zoveel uit waar Manchester City-trainer Josep Guardiola de Nederlander opstelt. Of het nou centraal achterin of op de linksbackpositie is, hij levert vrijwel altijd. Aké is onder Koeman onomstreden en de bondscoach zal weinig reden hebben om daar deze interlandperiode verandering in te brengen. Zeker nu de linksbenige verdedigers Botman en Van de Ven niet van de partij zijn.

Quilindschy Hartman

Waar Koeman centraal heel wat heeft te kiezen, is de spoeling op de linksbackpositie wat dunner. Daley Blind heeft daar jarenlang gespeeld, maar is inmiddels in alles meer een centrale verdediger geworden. Gelukkig voor Oranje en Koeman staat er op de ontwikkeling van Quilindschy Hartman geen rem. De vleugelverdediger brak vorig seizoen door bij Feyenoord en ontpopte zich in de eerste seizoenshelft niet alleen tot uitblinker bij de Rotterdammers, maar ook tot international en zelfs basisspeler in Oranje.

Koeman maakte donderdagmiddag op de persconferentie bekend dat Hartman het duel met Schotland moet missen. De Feyenoord-verdediger is een vraagteken voor het treffen met Duitsland.

Jerdy Schouten

Zelfs zónder Frenkie de Jong heeft Koeman over opties op het middenveld niets te klagen. Mats Wieffer, Joey Veerman, Quinten Timber, Marten de Roon, Jerdy Schouten, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders… Allemaal komen ze in aanmerking voor een van de controlerende posities. Wieffer maakt wekelijks indruk bij Feyenoord, Veerman is de grote vormgever bij PSV, Koopmeiners draait een uitstekend seizoen in Italië, maar tóch lijkt Koeman niet meer om Schouten heen te kunnen. PSV haalde Schouten afgelopen zomer terug naar Nederland en hij is vanaf dag één een absolute versterking gebleken. Zijn rentree in Oranje in november verliep wat ongelukkig, maar in het Champions League-tweeluik met Borussia Dortmund bewees hij - als verdediger zelfs - ook op het allerhoogste niveau mee te kunnen.

Tijjani Reijnders

De keuze voor Schouten heeft ook grotendeels te maken met de basisplaats voor Reijnders. De middenvelder van AC Milan is een loper, waar Schouten vooral de balans bewaakt. Koeman zal het jammer vinden dat hij Reijnders niet naast De Jong kan zetten, maar ongetwijfeld ook benieuwd zijn of de oud-speler van AZ de ploeg bij de hand kan nemen nu de middenvelder van FC Barcelona niet van de partij is. Bij AC Milan lukt hem dat alleraardigst en ook in zijn eerste interlands liet hij een goede indruk achter.

Xavi Simons

Koeman baarde opzien door Georginio Wijnaldum terug bij de selectie te halen en veel analisten zijn ervan overtuigd dat de routinier speeltijd gaat krijgen tegen Schotland of Duitsland. Het lijkt ons echter sterk dat hij de voorkeur krijgt boven Xavi Simons. De oud-speler van PSV is dit seizoen een van de revelaties op de Duitse velden en kreeg onlangs nog de handen op elkaar met zijn optreden tegen Real Madrid in de Champions League. In het Nederlands elftal wil het vooralsnog niet vlotten, maar Koeman kan gezien de vorm van Simons bij RB Leipzig simpelweg niet om hem heen.

Memphis Depay

Koeman zal op 13 maart met een dubbel gevoel naar de verrichtingen in de Champions League hebben gekeken. De bondscoach zag PSV het niet redden tegen Borussia Dortmund, maar Memphis Depay een hoofdrol vervullen bij Atlético Madrid. Memphis schoot zijn ploeg tegen Internazionale naar een verlenging en trapte in de strafschoppenreeks overtuigend de bal tegen de touwen. Het zelfvertrouwen spat er weer vanaf bij de aanvaller, al heeft hij geen basisplaats bij Atlético.

Cody Gakpo

Door het uitvallen van Brobbey blijven er voor Koeman weinig aanvallende opties over. De keuzeheer besloot geen vervanger op te roepen, waardoor hij naast Memphis enkel de beschikking heeft over Cody Gakpo, Donyell Malen en Wout Weghorst. Malen is met zijn snelheid een enorm wapen, maar heeft zich in Oranje nog niet echt van zijn beste kant kunnen laten zien. Gakpo daarentegen wél. De aanvaller van Liverpool was onder Koeman al driemaal trefzeker en normaliter zeker van een basisplaats. Bij Liverpool verschijnt hij weliswaar niet altijd aan de aftrap, maar kan hij met dertien doelpunten en vijf assists wel prima cijfers overleggen.