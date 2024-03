Domper voor Oranje en Koeman: basisspeler moet duel met Schotland missen

Ronald Koeman kan vrijdagavond in de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Schotland geen beroep doen op . De vleugelverdediger meldde zich na de ontmoeting tussen sc Heerenveen en Feyenoord van afgelopen zondag al met klachten bij Oranje en die zijn er in de loop van deze week erger op geworden. Het duel met Schotland gaat aan zijn neus voorbij, voor de vriendschappelijke burenruzie met Duitsland staat er een vraagteken achter zijn naam.

Hartman brak vorig seizoen door in de hoofdmacht van Feyenoord en is in de huidige jaargang onomstreden in het elftal van trainer Arne Slot. Hij speelde afgelopen zondag tegen sc Heerenveen alweer zijn 37e wedstrijd van het seizoen (interlands niet meegerekend). Hartman maakte de negentig minuten weliswaar vol, maar kwam dus niet ongeschonden uit de strijd in het Abe Lenstra Stadion. “Die is met wat klachten uit Heerenveen - Feyenoord gekomen en dat is eigenlijk dinsdag op de training verergerd”, vertelde Koeman donderdagmiddag op de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

“Niet dusdanig dat hij terug naar de club is, dus we hebben nog steeds goede hoop dat hij wél voor de tweede wedstrijd beschikbaar is”, zo vervolgde de bondscoach, die aangaf dat Hartman voor de oefeninterland tegen Schotland in elk geval niet beschikbaar is. Hartman kon in de laatste vier interlands van Oranje telkens rekenen op een basisplaats en was bij zijn debuut tegen Frankrijk zelfs meteen trefzeker. Voor het treffen met Schotland leek hij opnieuw af te stevenen op een plek aan de aftrap, maar lichamelijke problemen zetten daar dus een streep door. De absentie van Hartman gooit Koemans plannen in elk geval niet in de war. “Volgens mij hebben we meerdere jongens die op die positie heel goed kunnen spelen”, zo klonk het.