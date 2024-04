Feyenoord kan geen beroep doen op buitenspeler tegen Go Ahead Eagles, maar komt met goed nieuws wat betreft Hartman

Feyenoord kan in de belangrijke uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles geen beroep doen op buitenspeler . Ook is het onzeker of Calvin Stengs in actie kan komen in Deventer. De ziekenboeg bij Feyenoord lijkt steeds groter te worden, want ook Justin Bijlow, Mats Wieffer en zijn nog steeds niet inzetbaar.

Afgelopen zondag was Paixão nog dé held van Rotterdam toen hij het beslissende doelpunt maakte in de bekerfinale tegen NEC. De Braziliaanse buitenspeler ontbreekt bij Feyenoord vanwege klachten aan zijn hamstring. Die hamstringklachten hield hij over aan de gewonnen bekerfinale afgelopen zondag in De Kuip. Stengs lijkt een twijfel geval te zijn.

Hartman is al inmiddels een tijdje bezig met revalideren, maar is inmiddels een succesvolle knieoperatie ondergaan in het ziekenhuis, zo weet Feyenoord te melden. In de wedstrijd tegen FC Utrecht op 31 maart liep Hartman een zware knieblessure op, en moest deze week onder het mes. De operatie is succesvol verlopen voor de linksback.

