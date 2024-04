Ajax zet streep door twee trainerskandidaten: ‘Zij worden als ‘te bleu’ gezien’

Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en zowel de naam van Frank de Boer als Pascal Jansen is de laatste maanden in verband gebracht met de vacature in Amsterdam, maar beiden worden als ‘te bleu’ gezien. Dat schrijft Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans. Volgens de clubwatcher gaat de huidige nummer vijf van de Eredivisie voor een buitenlander en staat Graham Potter bovenaan het verlanglijstje.

De invulling van het hoofdtrainerschap in Amsterdam houdt de gemoederen flink bezig. Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij zonder dat er een nieuwe naam wordt gelinkt aan de vrijkomende positie in de Johan Cruijff ArenA. De afgelopen week was het vooral Potter die naar voren werd geschoven als belangrijkste kandidaat om na dit seizoen voor de groep te gaan staan. De Engelsman zou een eerste aanbieding weliswaar hebben afgewezen, maar staat desondanks bovenaan het verlanglijstje van het technisch management. Dat schrijft Inan althans. Volgens De Telegraaf is Erik ten Hag nog altijd de droomkandidaat van technisch directeur Alex Kroes, maar de clubwatcher van het AD meldt wat anders.

“Mocht Ajax er de komende weken in slagen het grote gat tussen vraag en aanbod met Potter te kunnen dichten, dan haalt het in ieder geval een bijzonder kleurrijke trainer in huis”, zo schrijft Inan zaterdag. “Het is één van de redenen waarom de club voor een buitenlander gaat. Beschikbare Nederlandse kandidaten als De Boer en Jansen worden als ‘te bleu’ gezien.” Jansen werd eerder dit kalenderjaar door AZ op straat gezien en vervolgens meerdere keren in de Johan Cruijff ArenA gesignaleerd, maar Ajax is voor hem nooit concreet geweest. Ten Hag stond wél op het lijstje. “Een terugkeer van Ten Hag, die onder vuur ligt in Manchester, werd als droomscenario gezien. Maar zeker weten dat hij sneuvelt bij United én in dat geval ook nog eens de stap terug naar een subtopper in de Eredivisie wil maken, doet Ajax niet”, zo weet Inan.

En dus moet het Potter worden. De Engelsman is sinds zijn ontslag bij Chelsea medio 2023 clubloos. Inan meldde eerder deze week nog dat Ajax Potter een eerste voordeel heeft gedaan, maar dat hij dat om financiële redenen heeft afgewezen. “Reden voor de 48-jarige Potter om die eerste aanbieding meteen van tafel te vegen, is dat Ajax daarmee bij lange na niet in de buurt kwam van het salaris dat hij zelf voor ogen heeft. Dat betekent dat de bezuinigende topclub zich veel verder zal moeten strekken om de topkandidaat voor de trainerspost in te kunnen lijven”, zo klonk het.

