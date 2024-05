Ajax wil van trainer best betaalde coach in de geschiedenis maken, Jordan Henderson geeft steun

Ajax hoopt Graham Potter vast te leggen en van de Engelsman de best betaalde trainer in de geschiedenis van de club te maken, zo schrijft The Telegraph woensdagmiddag althans. Volgens het Britse medium steunen prominente spelers van Ajax de komst van Potter, onder wie .

The Telegraph schrijft woensdag dat Ajax er veel aan doet om Potter binnen te halen, aangezien de kans bestaat dat de concurrentie toeneemt in de strijd om de handtekening van de Engelse oefenmeester. In Engeland houdt men er sterk rekening mee dat Potter in beeld komt bij Manchester United als Erik ten Hag wordt ontslagen, terwijl ook AC Milan, Porto en Feyenoord volgens de krant gecharmeerd zijn van Potter als trainer.

De concurrentie schrikt Ajax echter niet af, integendeel zelfs. De Engelse krant schrijft dat de Amsterdammers juist willen doorpakken en van Potter de best betaalde trainer in de clubgeschiedenis van Ajax willen maken: "Ajax heeft de afgelopen jaren bezuinigd, maar ziet Potter als de perfecte man om de club weer op te bouwen", valt er te lezen.

Niet alleen bij Alex Kroes, die verantwoordelijk is voor het aantrekken van een opvolger van John van 't Schip, maar ook bij een aantal spelers van Ajax zou Potter er goed opstaan. Concrete voorbeelden en namen worden er niet genoemd, op Henderson na. De Engels international zou zijn landgenoot graag naar de Johan Cruijff ArenA zien komen.