Steun voor bekritiseerde Henderson: ‘Ik hou van hem en heb niets dan respect voor hem’

Steven Gerrard neemt het op voor . De middenvelder speelde de eerste seizoenshelft voor Al-Ettifaq, de club van de oud-voetballer, maar liet Saoedi-Arabië in januari achter zich voor een stap naar Ajax. Hij kreeg in Engeland veel kritiek voor zijn transfer naar het Midden-Oosten.

“Ik respecteerde zijn beslissing omdat ik hem een geweldige kerel vind”, geeft Gerrard aan in gesprek met The Telegraph. “Ik hou van hem als een speler en ik heb niets dan respect voor hem.” Op sportief vlak was de Liverpool-legende wel teleurgesteld.

“Als een manager zijn aanvoerder verliest tijdens het seizoen, is dat niet ideaal”, gaat hij verder. “Dat heb ik Jordan verteld. Maar als iemand zich niet op zijn plek voelt, als iemand familiezaken heeft of als iemand andere doelen of kansen heeft, zoals Engeland, dan moet ik dat respecteren en begrijpen. En dat doe ik ook. Maar was ik teleurgesteld? Natuurlijk was ik dat.”

Uiteindelijk heeft Gerrard wel geprobeerd om Henderson te overtuigen te blijven, maar heeft hij niet alles op alles gezet. “Ik wilde er niet te veel nadruk op leggen, want uiteindelijk moest het de keuze van Jordan zijn. Hij is een volwassen jongen en ik wilde niet de persoon zijn waartegen hij later zou zeggen: ‘Waarom heb je me overtuigd te blijven?’ Het moest zijn keuze zijn. Hij had zijn tijd nodig en moest zijn eigen processen doorlopen. Het advies dat ik Jordan gaf was om te doen wat goed is voor zijn familie.”

