Oranje-afvaller plaatst vijf woorden op Instagram na bekendmaking EK-selectie

Nick Olij is woensdagmiddag afgevallen uit de voorselectie van Oranje, waardoor hij dus ontbreekt op het EK in Duitsland. De doelman, die andermaal een uitstekend seizoen kende in dienst van Sparta, komt een paar uur na de bekendmaking van de selectie met een kort maar krachtige Instagram-post.

Olij was één van de verrassingen in de voorselectie van Ronald Koeman. De keeper van Sparta ging de concurrentiestrijd aan met Mark Flekken, Bart Verbruggen en Justin Bijlow. De verwachting was dat Flekken en Verbruggen sowieso mee naar het EK zouden gaan. Omdat Bijlow een groot deel van het seizoen miste wegens blessures, was de kans aanwezig dat Olij zich mocht melden bij de 26-koppige selectie van Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Woensdagmiddag werd echter duidelijk dat het niet zo mocht zijn voor de sluitpost van Sparta. Samen met Quinten Timber en Ian Maatsen viel de goalie af in de selectie. Olij, die de afgelopen dagen wél meetrainde met Oranje, komt op Instagram met een reactie: “Drie fantastische dagen met @OnsOranje”, schrijft hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman verbijstert Oranje-fans: 'Maatsen niet, maar hij wel? Een regelrechte schande!'

Niet alle fans van Oranje zijn te spreken over de definitieve EK-selectie van Ronald Koeman.