Borussia Dortmund flink onder vuur na sponsordeal met omstreden bedrijf

Borussia Dortmund is onder vuur komen te liggen wegens een sponsordeal met wapenfabrikant Rheinmetall. Onder anderen de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) en de supportersvereniging laten zich uit tegen de sponsor.

“Reclame voor wapenbedrijven hoort niet thuis in stadions”, schrijft de EKD in een statement. “Dit partnerschap is een doelgerichte, communicatieve overschrijding van grenzen en is in meerdere opzichten zeer problematisch. Het is één ding om Oekraïne te steunen in het licht van de Russische agressieoorlog, maar het is iets anders om wapenbedrijven te promoten en oorlogen en wapens te ‘normaliseren’. Ze zijn niet ‘normaal’ en mogen dat ook nooit worden.”

Artikel gaat verder onder video

Ook de supportersvereniging van de Champions League-finalist heeft zich tegen de deal uitgesproken. “Vertegenwoordigers van de fans hebben bij het management van de club hun algemene zorgen geuit over de aard van het partnerschap en de communicatie hierover. Ook bestaan er twijfels over de verenigbaarheid van de overeenkomst met de waarden van Borussia Dortmund.”

Volgens Hans-Joachim Watzke, CEO van Borussia Dortmund, komt Rheinmetall niet op het shirt van BVB te staan. Wel mag het bedrijf op andere manieren adverteren rondom de club. “Veiligheid en defensie zijn fundamentele hoekstenen van onze democratie. Daarom geloven we dat het de juiste beslissing is om heel goed te kijken naar hoe we deze hoekstenen beschermen. Vooral vandaag de dag, nu we elke dag zien hoe vrijheid moet worden verdedigd in Europa”, geeft hij aan in een statement.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Matthijs de Ligt loopt leeg na bizarre arbitrale beslissing: ‘Het is een schande, dit is ongelofelijk!’

Matthijs de Ligt is pislink na de uitschakeling met ‘zijn’ Bayern München in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid.