Competitiebaas Saoedi-Arabië wilde Henderson behouden: ‘Voor hem persoonlijk wel schadelijk’

, directeur voetbalzaken van de Saudi Pro League, denkt dat Henderson vooral zichzelf pijn heeft gedaan met zijn plotselinge vertrek bij Al-Ettifaq. De Engelsman maakte afgelopen winter de overstap naar Ajax.

Emenalo geeft in gesprek met The Telegraph aan dat Henderson er “geen problemen” mee had om in Saoedi-Arabië te spelen. Volgens de competitiebaas besloot hij juist om het land te verlaten in de hoop een plekje bij de Engelse selectie voor het Europees Kampioenschap te bemachtigen. Daar slaagde hij niet in, want bondscoach Gareth Southgate nam de middenvelder niet op in zijn voorselectie.

Artikel gaat verder onder video

“Het was totaal niet schadelijk voor de competitie”, geeft Emenalo aan. “Het was voor hem persoonlijk wel schadelijk, want hij is iemand waar we allemaal tegenop keken en we hebben ons best gedaan om hem te laten aanpassen en blijven. Jordan heeft hier goed werk gedaan en kwam met ideeën die Ettifaq hebben getransformeerd.”

“Als je het hem nu in privé vraagt, zal hij je vertellen dat hij geen problemen had”, gaat de Nigeriaan verder. “Maar soms gebeuren er een aantal dingen waardoor individuen keuzes maken waarvan ze denken dat die het beste is voor hen. Hij is een jongen die een magnifieke carrière had opgebouwd en misschien een idee had hoe hij die wilde afronden. Mogelijk voelde hij tijdens het seizoen dat hij dat niet kon bereiken, dus dat moet je respecteren. Maar ik was het er niet mee eens en heb hem in een gesprek geprobeerd te overtuigen te blijven.”

