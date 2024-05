Jordan Henderson voert zeer opmerkelijk WhatsApp-gesprek: ‘Hij was zichzelf niet’

heeft eerder deze maand niet meegewerkt aan een video-item over Jürgen Klopp. Laatstgenoemde beleefde vorig weekend zijn laatste wedstrijd als manager van Liverpool. Volgens Jamie Carragher zat Henderson niet lekker in zijn vel en is dat de reden dat de middenvelder van Ajax uiteindelijk ontbrak in een video-item van Sky Sports.

Klopp coachte afgelopen zonder tegen Wolverhampton Wanderers zijn laatste wedstrijd voor Liverpool. De Duitse oefenmeester stond acht jaar aan het roer op Anfield en wordt bij the Reds opgevolgd door Arne Slot. Carragher benaderde in aanloop naar het afscheid van Klopp diverse (oud-)spelers van Liverpool om een videoboodschap in te spreken voor de manager, waaronder Henderson.

Henderson stond van 2011 tot 2023 onder contract bij Liverpool en werkte jarenlang samen met Klopp. Hij was op enig moment zelfs de aanvoerder van de Duitser bij de Engelse grootmacht. De middenvelder vertrok vorig jaar zomer naar Al-Ettifaq en streek vervolgens in januari neer bij Ajax.

“Ik sprak twee of drie weken geleden via WhatsApp met Jordan, vanwege een video-item dat ik namens Sky Sports maakte voor Klopp”, onthult Carragher, die als analist verbonden is aan Sky Sports, in gesprek met The Overlap. Onder meer Virgil van Dijk, Steven Gerrard, Adam Lallana en Mohamed Salah maakten hun opwachting in het video-item. Henderson ontbrak.

“Het was mensen opgevallen dat Jordan Henderson niet in het video-item zat. Ik merkte dat Henderson zichzelf niet was. Ik kreeg het gevoel dat Henderson niet met de pers wilde praten”, licht Carragher toe. De oud-verdediger heeft het idee dat de matige resultaten van Ajax en de kritiek op zijn spel Henderson niet in de koude kleren zijn gaan zitten. “Ik weet dat het geen geweldig seizoen was voor Ajax. Ik herinner me een interview waarin een Nederlandse man (Hans Kraay junior, red.) er hard in ging bij hem. Ik heb toen besloten om Henderson niet al te veel te pushen om een interview te doen.”

