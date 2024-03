Van ’t Schip moet flink puzzelen: krijgt aankoop van drie miljoen euro weer een kans bij Ajax?

Ajax-trainer John van ’t Schip werkt met de nodige kopzorgen toe richting het uitduel met PEC Zwolle van komende zondag. De oefenmeester vertelde donderdagmiddag op zijn persconferentie in de hoofdstad van Overijssel niet te kunnen beschikken over , , , én . Vooral achterin wordt het puzzelen geblazen. Krijgt zijn eerste basisplaats sinds 8 oktober?

Ajax speelde op 3 februari knap gelijk tegen koploper PSV. Van ’t Schip hoopte vanaf dat moment met een vaste elf te kunnen gaan werken, maar niets bleek minder waar. De Amsterdammers zagen Steven Bergwijn een paar dagen later uitvallen met een hamstringblessure. De aanvoerder is inmiddels weliswaar vrijwel volledig hersteld, maar zag de ziekenboeg in de tussentijd flink vollopen. Berghuis staat al een paar weken aan de kant, Brobbey viel uit tegen Sparta Rotterdam, Henderson is voorlopig niet inzetbaar en ook Sutalo heeft pijntjes.

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Schip moest een kleine twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Sparta ook al flink puzzelen. Sutalo viel een paar dagen ervoor in de uitwedstrijd tegen Aston Villa geblesseerd uit. Devyne Rensch ontbrak wegens een schorsing, Borna Sosa was ziek en Tristan Gooijer was eveneens niet van de partij. Anton Gaaei mocht zich weer laten zien op de rechtsbackpositie, het centrale duo bestond uit Henderson en Kaplan en Hato fungeerde als linksback. Van de vier spelers die op Het Kasteel de achterhoede vormden zijn tegen PEC Zwolle enkel Gaaei en Hato beschikbaar voor Van ’t Schip. Henderson is voorlopig uit de roulatie en Kaplan zit een schorsing uit vanwege zijn rode kaart in Rotterdam.

Het goede nieuws voor Van ’t Schip is dat zowel Rensch als Gooijer weer inzetbaar is en ook Sosa zal normaal gesproken tot de selectie behoren. De Kroaat ontbrak in Rotterdam wegens ziekte, maar kwam de afgelopen week wel ‘gewoon’ in actie voor zijn land. Kijkend naar de aan- en afwezigen lijkt de volgende invulling van de achterhoede het meest voor de hand liggend: Gooijer, Rensch, Hato en Sosa. Van ’t Schip wil in de aanloop naar het duel met PEC Zwolle niets kwijt over de formatie waarin hij zijn ploeg laat aantreden. Wordt het ‘ouderwets’ 4-3-3? Of toch weer een systeem met vijf verdedigers? In dat geval heeft Van ’t Schip in de persoon van Medic nog een optie om naast Rensch en Hato te posteren.

Een basisplaats voor de 25-jarige Kroaat ligt echter niet in de lijn der verwachting. Ajax telde afgelopen zomer drie miljoen euro neer voor Medic, die bij zijn officiële debuut tegen Heracles Almelo weliswaar op fenomenale wijze trefzeker was, maar nadien geen moment een versterking is gebleken. Hij kwam tot op heden negen keer in actie voor Ajax. Zijn laatste basisplaats dateert van 8 oktober, in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-2). Medic deed nadien enkel nog als invaller mee tegen Vitesse, Go Ahead Eagles en FC Utrecht.

