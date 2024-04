Koningsdag gaat niet aan Eredivisieclubs voorbij, nummer dertien spant de kroon: ‘Er is maar één koning’

Door de verjaardag van koning Willem-Alexander wordt er zaterdag niet gevoetbald in Nederland. De Eredivisieclubs moeten hun achterban dus op een andere manier proberen te vermaken. Dat doen ze onder meer op social media. PEC Zwolle spant de kroon. Volgens de huidige nummer dertien van de Eredivisie is er maar één koning: .

In Zwolle staat deze week volop in het teken van de routinier, die donderdag officieel aankondigde na dit seizoen te stoppen met voetballen. Daarmee komt er na zeventien seizoenen een einde aan het huwelijk tussen PEC Zwolle en Van Polen, de langst dienende speler van de Eredivisie. Volgens de club, die vorig jaar promoveerde naar de Eredivisie, mag het dan ook duidelijk zijn: er is maar één koning in Nederland en dat is Van Polen. De Zwollenaren pakken op hun sociale media uit met een video van een fictief spandoek dat wordt uitgerold op de muren van de Peperbus, een ‘laatgotische’ toren van 75 meter hoog.

Als Van Polen de koning is, dan moet het Philips Stadion wel het koninklijk paleis zijn. Daar wordt dit seizoen immers het mooiste voetbal van Nederland gespeeld. PSV boekte afgelopen donderdag bij sc Heerenveen de grootste uitzege (0-8) in de geschiedenis. De Eindhovenaren kroonden zich dankzij die verpletterende overwinning officieus tot landskampioen. Dat werd door de achterban al uitgebreid gevierd, waaronder in de 225 meter lange uitgaansstraat Stratumseind. PSV deelt op X beelden van uitzinnige supporters. “Alle PSV’ers op koningsdag”, zo klinkt het. Volgens de aanstaande kampioen is de kroon overigens niet voor Van Polen, maar voor trainer Peter Bosz.

Ook andere Eredivisieclubs laten Koningsdag niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Maak er een Koninklijke dag van, FC Volendammers”, schrijft FC Volendam. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie plaatst daar foto’s van onder meer oud-speler Gerry Koning en oud-trainer Hans de Koning bij.

