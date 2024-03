Gaat Van Polen nóg een jaartje door of stopt hij nu écht? 'Ik dacht alleen maar: laat me niet invallen'

is bezig aan zijn zeventiende seizoen bij PEC Zwolle, en lijkt elk jaar weer opnieuw te twijfelen om te stoppen met voetbal. De PEC-sterkhouder is al 38 jaar oud, en gaat het op een gegeven moment voor gezien houden. Sprekend over een mogelijk vertrek uit het voetbal gaf hij aan dat hij hoopte dat Johnny Jansen hem niet zou brengen in de oefenwedstrijd tegen Vitesse.

“Dat vaatje zuurstof, dat vind ik meestal overal wel. Als ik wil, mag ik nog een jaartje door (bij PEC Zwolle, red.). Ik wil daar zelf ook wel een bepaalde controle over houden. Gisteren speelden we een oefenwedstrijd tegen Vitesse, ik hoefde gelukkig niet te spelen, dan zit ik dus op de bank alleen maar te hopen: breng me er niet in, breng me er niet in”, vertelt de Blauwvinger tijdens Voetbalpraat van ESPN.

Van Polen heeft nog geen besluit genomen of hij wel of niet nog een seizoen doorgaat. “Dat lichaam dat werkte gisteren niet echt mee, zo voelt het dan. Dan word je gewoon hartstikke stijf. Misschien wil ik dat moment wel voor zijn. Ik speel nu nog alles, en ik speel alles vol. Soms zeggen ze weleens: ‘Je moet ervaren dat je op de bank terecht komt’”, besluit de 38-jarige rechtsback.

Van Polen speelde in het huidige seizoen, van de 26 wedstrijden er 23, en de oude rot in het vak start vaak ook gewoon in de basis rechts van verdedigers Thomas Lam en Sam Kersten. In de degradatiezone zit de ploeg uit Overijssel nog niet, maar het kan allemaal snel gaan onderin de Eredivisie.