‘Is er een Nederlandse trainer geweest die een grotere prestatie leverde dan Arne Slot bij Feyenoord?’

Sjoerd Mossou besteedt in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad aandacht aan de prestaties van Arne Slot bij Feyenoord. De journalist vindt dat de oefenmeester ‘een wonder’ heeft verricht en vraagt zich af of er in Nederland ooit zulke prestaties zijn neergezet door een trainer.

“Is er in de moderne geschiedenis van het Nederlandse voetbal een trainer geweest die een grotere prestatie leverde dan Arne Slot bij Feyenoord (2021-2024)?”, stelt Mossou de vraag. “Ik twijfel. Tijdperken en omstandigheden laten zich lastig vergelijken. Hoe verhoudt Louis van Gaal bij Ajax (1991-1997) zich tot pakweg Alex Pastoor, die godbetert Almere City van de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie tot in de eredivisie bracht, met tamelijk modale spelers?”, schrijft hij.

Artikel gaat verder onder video

“Slot veranderde alles. Het voetbal, het arbeidsethos, de cultuur, het imago, de prestaties, het gemoed, de transferbalans, het heden en de toekomst. Voor het eerst in decennia is Feyenoord weer een volwaardige topclub”, gaat de columnist verder.

“Hij keerde het schip niet alleen, hij knapte het rigoureus op. Slot vertimmerde de boel tot een gelikte cruiseboot, waar de mensen plotseling weer lachend van plezier aan boord wilden klimmen. De tijd zal leren of die prestatie ooit nog wordt overtroffen, maar één ding weten we wel zo’n beetje zeker. Arne Slot heeft een regelrecht wonder verricht”, sluit Mossou af.

Slot bereikte onlangs een mondeling akkoord met Liverpool. De verwachting is dat de Nederlander de opvolger wordt van Jürgen Klopp bij de Engelse grootmacht.