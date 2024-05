FC Groningen - Roda JC op tv: hoe laat en op welke zender is de promotiekraker te zien?

De strijd om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie krijgt komende vrijdag een ultieme apotheose, als FC Groningen en Roda JC in de Euroborg gaan bepalen wie in het kielzog van Willem II volgend seizoen op het hoogste niveau actief zal zijn. De wedstrijd wordt live op televisie uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint FC Groningen - Roda JC?

De wedstrijd tussen beide promotiekandidaten begint vrijdagavond om 20.00 uur. De KNVB heeft Jeroen Manschot aangewezen als scheidsrechter.

Op welke zender wordt FC Groningen - Roda JC uitgezonden?

Abonnees van ESPN kunnen de wedstrijd in zijn geheel zien op ESPN Extra. Daarnaast zullen de hoogtepunten ook te zien zijn in het schakelprogramma Voetbal op Vrijdag, dat om 19.15 uur begint en op het hoofdkanaal te zien is. Wie geen abonnement op de betaalzender heeft, hoeft echter niet te treuren: FC Groningen - Roda JC is óók te zien op STAR Channel, dat te zien is op kanaal 11 voor Ziggo-abonnees, kanaal 14 voor klanten van KPN en kanaal 16 bij Odido.

Wat staat er op het spel?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd in de Euroborg draait vooraleerst om de vraag welke club, in navolging van Willem II, rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie. Voor Roda JC volstaat daartoe zowel een zege als een gelijkspel, aangezien de Limburgers de laatste speelronde ingaan met een voorsprong van drie punten. Voor FC Groningen, dat over een nipt beter doelsaldo beschikt (+39 om +37), is enkel een overwinning voldoende om er zeker van te zijn dat de club een jaar na de degradatie terugkeert op het hoogste niveau. De club die vrijdag geen rechtstreekse promotie weet af te dwingen, krijgt daar in de play-offs een tweede kans op.

Kampioenschap

Daarnaast kan Roda zich in Groningen ook nog eens beslag leggen op de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Dat scenario wordt alleen werkelijkheid als koploper Willem II in eigen huis verliest of gelijkspeelt tegen het laag geklasseerde Telstar, dat FC Groningen vorige week nog op een 1-1 gelijkspel hield. Wint Roda in Groningen en laat Willem II punten liggen, dan is de ploeg van Bas Sibum kampioen. Bij een gelijkspel in de Euroborg zou dat zelfs ook nog kunnen, maar dan moeten de Tilburgers wel een ruime nederlaag lijden tegen Telstar. Zowel Willem II als Roda eindigt dan namelijk op 76 punten, maar het doelsaldo is op dit moment in het voordeel van de koploper: +41 om +37. Bij een gelijk doelsaldo brengt het aantal gescoorde goals de beslissing (momenteel 74 voor Willem II en 69 voor Roda). Is zelfs dát gelijk, dan volgt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Het onderlinge resultaat is immers óók in evenwicht, aangezien Roda in oktober met 0-1 won in Tilburg en Willem II in februari met 2-3 zegevierde in Kerkrade.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.