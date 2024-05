Roda JC-trainer Sibum baart opzien na kansloze nederlaag in Breda: 'Daar geloof ik heilig in'

Roda JC-trainer Bas Sibum gelooft er heilig in dat zijn ploeg maandagavond in de heenwedstrijd tegen NAC Breda in de eerste ronde van de nacompetitie met een schitterende vrije trap naar een plek in de halve finales heeft geschoten. De ploeg uit Kerkrade ging weliswaar met 3-1 onderuit, maar Sibum heeft er alle vertrouwen in dat zijn spelers de nederlaag in Breda vrijdag op eigen veld zullen rechtzetten.

Roda JC had maandagavond al het een en ander recht te zetten. De Limburgers stevenden lang af op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie en hadden vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Groningen aan een gelijkspel genoeg gehad om een terugkeer op het hoogste niveau veilig te stellen, maar gingen met 2-0 onderuit. Een flinke tik voor Roda JC, waarvan de ploeg blijkbaar nog niet helemaal is bekomen. De formatie van Sibum ging maandag kansloos onderuit tegen NAC (3-1). “Een ploeg die terecht heeft verloren”, zo reageerde de oefenmeester na afloop voor de camera van ESPN op de vraag welke ploeg hij in Breda heeft gezien.

Artikel gaat verder onder video

“Hoe kan dat? Uiteindelijk heeft alles met het scoreverloop te maken”, vervolgde Sibum. “De eerste goal is volgens mij een beetje een klusgoal, de tweede geven we weg met een penalty en de derde is een wereldgoal. Wat moet je ervan zeggen? Dan loopt een wedstrijd wel redelijk bij je vandaan.” Sibum was niet te spreken over het optreden van zijn ploeg in de eerste helft en hoopte met een dubbele wissel een signaal af te geven aan zijn ploeg, maar de wisselingen pakten niet goed uit. “Blijkbaar niet, want ze (NAC, red.) scoren direct twee keer na de rust. Als je zo’n penalty weggeeft, dan loopt het wel bij je vandaan. Dan moet je ervoor zorgen dat het 2-0 blijft, maar dan schiet Dominik Janosek een wereldgoal binnen. Dan zit het niet mee.”

Sibum voerde in de tweede helft nóg meer wisselingen door, met als voornaamste reden dat hij een aantal spelers ‘heel slecht’ voor de dag vond komen. De hoofdtrainer heeft er geen verklaring voor. Dat zijn ploeg na de dreun in Groningen niet klaar was voor het bezoek aan NAC, daar gelooft hij niet in. “Mooi voer voor alle analisten en amateurpsychologen die nu hun gelijk krijgen dat we blijkbaar niet klaar waren. Ik geloof daar niet zo in. Sterker nog, in geloof erin dat Koglin ons naar de volgende ronde schiet”, zo doelde Sibum op de schitterende vrije trap van de verdediger. “Ik heb net tegen de jongens gezegd dat de man die straks binnenkomt (Koglin had eerst interview verplichtingen, red.) ons naar de volgende ronde schiet. Daar geloof ik heilig in.”

Bas Sibum heeft nog het volste vertrouwen in Roda JC.



"Brian Koglin schiet ons vanavond naar de volgende ronde. Daar geloof ik heilig in."#nacrod — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.