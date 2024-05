Bas Sibum hard aangepakt in NAC-interview: ‘Niet slim… Ik heb het meteen in de groepsapp gegooid’

geeft eerlijk toe dat de uitspraken van Roda JC-trainer Bas Sibum motiverend waren voor NAC in de eerste ronde van de Play-Offs. De oefenmeester van de Limburgers deed na de eerste wedstrijd, die eindigde in een 3-1 nederlaag voor Roda, een opvallende uitspraak waar NAC uiteindelijk gebruik van maakte.

De ploeg uit Kerkrade, die nagenoeg het hele seizoen op een promotieplaats stond, verloor volstrekt kansloos in de eerste nacompetitiewedstrijd tegen NAC. Door een wereldgoal van Brian Koglin mocht Roda tóch nog hoop houden op een resultaat. Sibum gaf in een interview aan ‘dat Koglin Roda naar de volgende ronde had geschoten’.

“Hij sprak zoveel vertrouwen uit. Heeft dat bij jullie ergens nog een rol gespeeld tijdens de wedstrijdvoorbereiding? Hebben jullie die op de deur geplakt?”, krijgt Kemper, goed voor de 0-1 in de uitwedstrijd, de vraag bij NOS. “Honderd procent. Die stond bij ons gewoon op repeat, als ik eerlijk ben”, reageert de verdediger stellig.

“Ik het interview van Sibum gezien en ik vond het bijzonder dat hij dat zei. Ook hun rechtercentrale verdediger (Matisse, red) Didden deed zulke uitspraken. Gewoon niet slim…”, gaat Kemper verder. “Ik heb het meteen in de groepsapp gestuurd. Ook de wisselingen die ze voor de wedstrijden hebben gedaan. Dat motiveert ons alleen maar. Het is gewoon niet handig.”

NAC vernederde Roda uiteindelijk met een 0-5 zege (1-8 in totaal). “Misschien een lesje voor hun. Je hebt gezien hoe gebrand wij waren en wat de uitslag is geworden”, sluit de linksback af. NAC neemt het in de volgende ronde op tegen FC Emmen of FC Dordrecht.

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.