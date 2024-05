Jahanbakhsh adviseert teamgenoot over toekomst: ‘In de Premier League verwachten ze dat je er direct staat’

denkt dat goed moet nadenken of hij klaar is voor een stap naar de Premier League, mocht hij die kans krijgen. De Iraniër speelde zelf tussen 2018 en 2021 in Engeland voor Brighton & Hove Albion en ziet grote verschillen ten opzichte van andere Europese competities.

“Om eerlijk te zijn heb ik het hier al vaker met Santi over gehad”, begint Jahanbakhsh over zijn ervaring in de Premier League in Kick ’t met van Ziggo Sport. “Hij is een geweldige speler en een geweldige jongen, dus we hebben het hier al over gehad. De Premier League is een fantastische competitie. Elke voetballer zou zeggen dat het een droom is om in de Premier League te spelen. Voor mij is het grootste verschil tussen de Eredivisie en de Premier League het tempo. Je speelt daar tegen veel meer spelers met veel kwaliteit, doordat de financiële situatie er zo goed is.”

Naast het niveau denkt de vleugelspeler van Feyenoord dat ook de verwachtingen in de Premier League een stuk hoger liggen dan elders in Europa. “Het is een competitie waar de hele wereld naar kijkt, waardoor er hoge verwachtingen zijn”, gaat hij verder. “In landen als Nederland en zelfs Duitsland krijgen spelers de tijd om zich te ontwikkelen en te wennen aan hun omgeving, maar in de Premier League verwachten ze dat je er direct staat. Je moet de verwachtingen waarmaken. Ze denken er niet over na dat een speler pas 22, 23 of 24 jaar oud is en tijd nodig heeft om zich aan een nieuwe omgeving aan te passen.”

Vervolgens krijgt Giménez de vraag voorgelegd of hij liever in LaLiga of de Premier League speelt. “Ik denk dat ik beide net zo mooi zou vinden”, antwoordt de Mexicaan. “In Spanje spreken ze dezelfde taal. Het komt daar meer in de buurt van Latijns-Amerika. Maar de Premier League is het beste voetbal in de wereld.” Op de vraag of hij ook clubs heeft waar hij graag voor wil spelen, durft de spits geen antwoord te geven. “Die heb ik natuurlijk wel, maar die ga ik niet hardop uitspreken, want dan sluit je deuren”, besluit hij.

