Feyenoord-bankzitter blijft mogelijk tóch: 'Zaakwaarnemer is met de club in gesprek'

sluit niet uit dat hij ook volgend seizoen in het shirt van Feyenoord te bewonderen zal zijn. De 30-jarige Iraniër, die zondag tegen Excelsior een publiekswissel kreeg en afscheid van Het Legioen leek te nemen, vertelt voor de camera's van ESPN dat zijn zaakwaarnemer nog altijd met de Rotterdammers in gesprek is over een nieuw contract.

In de zomer van 2021 kwam Jahanbakhsh voor één miljoen over van het Engelse Brighton & Hove Albion, dat drie jaar eerder nog ruim 22 miljoen euro voor de voormalig Eredivisie-topscorer (namens AZ in het seizoen 2017/18) had neergeteld. Onder de in datzelfde jaar aangetreden Arne Slot had de Iraniër doorgaans geen basisplaats, maar kwam hij de afgelopen drie jaar tot 105 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij goed was voor zeventien doelpunten en zestien assists.

Aan het einde van dit seizoen loopt het contract van Jahanbakhsh af, maar tóch betekent dat niet dat hij zondag zijn (voorlopig) laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. "Het is moeilijk om te zeggen waar ik wil voetballen, want de club is nog steeds in gesprek met met zaakwaarnemer", zegt de aanvaller voor de camera's van ESPN. Mocht er geen akkoord komen, dan hoopt Jahanbakhsh in ieder geval in Europa te blijven: "Ik zie mezelf qua mentaliteit en qua fitheid nog op het hoogste niveau voetballen."

Tegen Excelsior mocht Jahanbakhsh pas voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap van een Eredivisiewedstrijd verschijnen. De Iraniër ging na een uur onder applaus naar de kant en werd afgelost door Yankuba Minteh. "Dat gaf wat emotie, een dubbel gevoel", legt hij uit. "Het zijn voor mij drie hele mooie jaren geweest. Heel veel goede momenten. Dit was officieel mijn afscheid, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren in de toekomst."

