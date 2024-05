Bosz wil met PSV volgend seizoen nóg beter zijn: ‘Dat is waar je voor moet zorgen als trainer’

Peter Bosz heeft met PSV een enorm succesvol seizoen neergezet. De Eindhovenaren werden landskampioen en behaalden maar liefst 91 punten, waarmee het clubrecord werd verbroken. Toch gaat het vizier alweer snel op het volgende seizoen, waarvoor de keuzeheer gerichte versterkingen wil doen.

“Om volgend jaar 88 punten te halen zullen we veel beter moeten zijn dan dit seizoen”, geeft Bosz aan in gesprek met De Telegraaf. “Tegenstanders gaan ons analyseren, gaan weer andere dingen doen, gaan het ons moeilijker maken. Daarvoor moeten we zelf weer beter worden. Dat betekent dat de lat weer omhoog moet. Dat we nog minder foutjes moeten maken dat dit seizoen. We zullen vanaf dag één scherp moeten zijn. Dat is ook mijn bespreking geweest voor deze wedstrijd naar de jongens. Dat naar volgend jaar toe alles weer beter moet.”

Om volgend seizoen beter te zijn dat dit seizoen, zal PSV wel de transfermarkt op gaan, maar dat is volgens Bosz niet het enige dat er moet gebeuren. “Het is te gemakkelijk om alleen maar te roepen ‘ik moet betere spelers hebben, want dan worden we beter’. Ik durf te zeggen dat iedere speler bij ons beter is geworden dit seizoen. Op de een of andere manier heeft iedereen een stap gemaakt. Iedereen is een betere voetballer geworden en heeft voor progressie gezorgd. Daar moet je voor zorgen als trainer en dan mag de technisch directeur nog voor betere spelers zorgen.”

Bosz is blij dat het seizoen, ondanks alle successen, nu wel voorbij is, want hij is toe aan een vakantie. “Ik snak ieder jaar naar het einde van het seizoen. Zelfs als het zo’n seizoen is. Het oogt vaak gemakkelijk voor de buitenwacht, maar je moet er zoveel energie instoppen om de boel scherp te houden. Je probeert continu te ontdekken waar verslapping door kan ontstaan. Daar ben je de hele tijd mee bezig. Ik snak naar het einde van het seizoen. Volgende week ziek worden, want dat is vaste prik. En dan genieten van de weken die overblijven”, besluit hij.

