Timber heeft ‘dubbel’ gevoel na rentree bij Arsenal: ‘Voelt soms alsof je geen voetballer meer bent’

maakte zondag zijn rentree bij Arsenal na maanden blessureleed. De verdediger raakte in zijn tweede duel namens de Londenaren geblesseerd aan zijn kruisband en kwam vervolgens pas weer in de laatste wedstrijd van het seizoen binnen de lijnen. The Gunners maakten nog kans op de landstitel, maar door de overwinning van Manchester City op West Ham United wisten de mannen van Mikel Arteta die niet te veroveren.

“Een beetje dubbel”, antwoordt Timber bij Viaplay op de vraag hoe hij zich voelt na de wedstrijd. “Het is voor mij aan de ene kant wel fijn om het seizoen zo te eindigen, om nog minuten te maken. Alleen is het dan wel jammer dat je op het veld staat en dat je dan geen kampioen wordt. Een mooie beloning na hard werken, maar ook jammer.” De verdediger vond het moeilijk dat hij zo lang aan de kant stond. “Dat is het altijd wel als je niet mag voetballen en eigenlijk heel veel in de gym bent, hard aan het werken.”

Toch is Timber blij dat hij het seizoen van Arsenal van dichtbij heeft mogen meemaken. “Deze jongens hebben wel gewoon een heel goed seizoen gehad. Helaas geen prijs gewonnen, maar het is toch speciaal om erbij te zijn. Maar het waren wel lange negen maanden.” De rechtspoot voelde zich tijdens zijn revalidatie zowel individueel sporter als teamsporter. “Ik ben wel gewoon bij de wedstrijden en ik probeer gewoon betrokken te zijn bij het team. Dat was ik ook, maar aan de andere kant train je wel heel veel alleen. Dat kan soms voelen alsof je geen voetballer meer bent. Ik had wel veel goede mensen om me heen die me altijd goed pushten. Ook thuis heb ik het altijd heel goed gehad, dat helpt natuurlijk altijd. Dat heeft me heel erg geholpen. Mijn teamgenoten waren ook heel ondersteunend. Het helpt ook wel als andere geblesseerde jongens met je meetrainen.”

Deze zomer staat ook het Europees Kampioenschap voor de deur, maar Timber is door Ronald Koeman niet opgenomen in de voorselectie van Oranje. “Als we straks beginnen in juli wil ik gewoon fit zijn en niet iemand die net terugkomt van een blessure. Op het EK ga je me niet zien, want ik zit niet bij de voorselectie. Ik heb hem (Koeman, red.) eergisteren erover gesproken. Daar valt niet veel over te zeggen. Ik was blijkbaar niet op tijd fit. Ik voelde me wel fit, dat is nu een paar weken zo, dus uiteindelijk wel jammer dat je niet mee kan. Hopelijk gaat mijn broer (Quinten Timber, red.) mee, dan ga ik misschien wel kijken ook. Maar het wordt een mooie zomer.”

