Liverpool-sterkhouder kent Slot nog niet: ‘We hebben een enorme uitdaging voor de boeg’

Liverpool-doelman Becker weet nog niet wat hij van Arne Slot moet verwachten. Hoewel hij nog niet officieel is gepresenteerd als trainer van the Reds, nam de oefenmeester zondag na drie succesvolle jaren afscheid van Feyenoord. Bij Liverpool zijn ze nu benieuwd wat ze te wachten staat.

Volgens Alisson zullen de ervaren krachten van Liverpool ervoor moeten zorgen dat de standaarden ook onder Slot zo hoog zijn als ze onder Jürgen Klopp waren. “Ik denk dat we daar dit seizoen al mee zijn begonnen”, geeft hij aan tegenover Sky Sports. “De spelers in de groep met leiders moesten opstaan toen Hendo en Milly (Jordan Henderson en James Milner, red.) vertrokken. De jongere spelers stonden op en we moesten meer verantwoordelijkheid nemen en betere keuzes maken in wedstrijden.”

Komend seizoen neemt Slot het stokje over van Klopp en Alisson is benieuwd wat ze te wachten staat. “We hebben nu een enorme uitdaging voor de boeg met een nieuwe trainer. We weten niet zo veel van hem, maar ik weet zeker dat hij hard zal werken om zijn mentaliteit over te brengen. Hij weet dat wij spelers zijn die prijzen willen winnen en competitief willen zijn. Er bestaan geen garanties in de Premier League. Je moet competitief zijn en op je top spelen om dingen te bereiken.”

Hoewel Liverpool nog geen officiële bevestiging heeft gegeven dat Slot volgend jaar voor de groep staat in de Britse havenstad, weet de oefenmeester dat dit wel het geval zal zijn. Op vrijdag sprak hij tijdens een persconferentie voor het eerst uit dat hij volgend seizoen trainer is op Anfield, waarna hij op zondag afscheid nam van het publiek in De Kuip. De verwachting is dat de aankondiging van Liverpool ergens deze week volgt.

