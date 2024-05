Slot geeft bevestiging op persconferentie: ‘Volgend jaar ben ik trainer van Liverpool’

Arne Slot heeft vrijdagmiddag de bevestiging uitgesproken dat hij volgend seizoen trainer is van Liverpool. De officiële aankondiging laat nog op zich wachten, maar de keuzeheer weet zeker dat hij volgend jaar in de Britse havenstad voor de groep staat.

“Ik kan in ieder geval zeggen dat ik daar volgend jaar trainer ben”, antwoordt Slot op de vraag wanneer Liverpool de overstap gaat bevestigen tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Feyenoord en Excelsior. “Dat is al een eerste stap. Tegelijkertijd denk ik, en ik denk dat iedereen dat wel een beetje voelde, dat ik het afscheid van mij hier recht aan wil doen, met alle mooie momenten, mooie herinneringen die we hier gemaakt hebben. Dat wil ik ook op deze manier afsluiten, met de spelersgroep, met het gezin. Daarna moet de aandacht er pas naar uitgaan wat er volgend seizoen gaat gebeuren.”

“Zij hebben ook nog een afscheid van een trainer die daar geweldig gepresteerd heeft”, gaat hij verder. “Dat is denk ik mede de reden dat de officiële aankondiging er nog niet geweest is. Ik kan het wel bevestigen, maar het komt denk ik niet als nieuws dat ik daar volgend jaar trainer ga worden.”

Met deze uitgesproken bevestiging van Slot neemt hij alle twijfel die nog kon bestaan over zijn vertrek bij Feyenoord weg. De oefenmeester was in zijn drie seizoenen in Rotterdam erg succesvol en mateloos populair. In zijn tijd in De Kuip gidste hij zijn elftal naar de finale van de Conference League, pakte hij de landstitel en wist hij ook de KNVB Beker in de wacht te slepen.

