‘Paris Saint-Germain akkoord met opvolger Mbappé, huidige club ligt in de weg’

moet Kylian Mbappé opvolgen bij Paris Saint-Germain. De Georgiër zou al tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met de club uit de Franse hoofdstad, maar Napoli werkt vooralsnog niet mee aan een overstap.

Na het transfervrije vertrek van Mbappé bij PSG is de Franse landskampioen naarstig op zoek naar een nieuwe steraanvaller. Volgens L’Équipe moet Kvaratskhelia die taak op zich gaan nemen. De Georgiër staat al langer op de radar bij de Parijzenaren, maar er zou nu echt schot in de zaak komen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de krant zijn de vleugelspeler en PSG tot een persoonlijk akkoord gekomen over zijn contract. Wat er precies is afgesproken is niet bekend, maar wel is duidelijk dat het akkoord er niet voor zorgt dat Kvaratskhelia binnenkort al naar Frankrijk vertrekt.

Napoli zou namelijk niet zitten te wachten op een vertrek van de sterspeler. De Italianen hanteren een vraagprijs van honderd miljoen euro, wat door PSG als te gortig wordt gezien. De Parijzenaren hopen hem voor een bedrag van circa zestig miljoen euro los te kunnen weken. Of het de Franse clubleiding gaat lukken om de Georgiër voor minder naar het Parc des Princes te halen, valt nog te bezien. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis staat er namelijk om bekend dat hij lastig te overtuigen is in onderhandelingen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen.