‘Italiaanse topclub schakelt door en denkt concreet na over komst Giménez’

AC Milan denkt concreet na over de komst van , zo meldt Corriere dello Sport. De Italianen zijn doorgeschakeld nu blijkt dat spelers als Joshua Zirkzee en Benjamin Sesko niet haalbaar zijn.

Door het vertrek van Olivier Giroud is AC Milan momenteel op zoek naar een nieuwe nummer negen. De krant weet dat Giménez hoog op het lijstje staat in het noorden van Italië. Andere opties zijn door de Milanezen als te duur bevonden. Zo heeft Zirkzee een afkoopsom van veertig miljoen euro in zijn contract bij Bologna staan, maar zijn zaakwaarnemer wil minstens vijftien miljoen euro aan commissies ontvangen.

Sesko van RB Leipzig is ook een mogelijkheid, maar zijn afkoopsom is 65 miljoen euro en hij staat in de belangstelling van Arsenal en Chelsea. Verder worden de namen van Jonathan David en Serhou Guirassy genoemd, maar ook voor hen zou er flinke interesse zijn.

Om die reden zijn de Milanezen nu doorgeschakeld naar Giménez. Of zijn komst haalbaar is, valt nog te bezien. Feyenoord verlangt namelijk een bedrag van vijftig miljoen euro voor de Mexicaan, iets wat voor de nummer twee van Italië moeilijk is op te hoesten. De zaakwaarnemer van de linkspoot zou onlangs naar Milaan zijn afgereisd om een transfer te bespreken.

