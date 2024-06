Cristiano Ronaldo in tranen na mislopen bekerwinst met Al-Nassr

Het Al-Nassr van speelde vrijdagavond de finale van de beker van Saoedi-Arabië tegen Al Hilal. De ploeg van de Portugees verloor de wedstrijd na strafschoppen, wat hem duidelijk zwaar viel. De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar barste na het duel in tranen uit.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Al Hilal op voorsprong via Aleksandar Mitrovic. Tien minuten voor rust kreeg doelman David Ospina van Al-Nassr een rode kaart, waardoor het helemaal een onmogelijke opgave leek voor de ploeg van Ronaldo. Drie minuten voor tijd kreeg ook Al Hilal een rode kaart via Ali Al-Bulayhi, waarna Al-Nassr een minuut later gelijkmaakte. In de blessuretijd kreeg ook Kalidou Koulibaly nog rood.

In de daaropvolgende verlenging kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor strafschoppen moesten uitwijzen wie er met de beker vandoor mocht gaan. Uiteindelijk was een misser van Meshari Al Nemer fataal voor Al-Nassr en wist de rivaal de penaltyreeks en daarmee de beker te winnen.

Het verlies viel erg zwaar bij Ronaldo. Direct na de wedstrijd is te zien hoe hij in tranen op de bank heeft plaatsgenomen. De Portugees maakte begin 2023 de overstap naar de club uit Saoedi-Arabië, maar wist nog geen enkele prijs te winnen in het Midden-Oosten. In de bekerfinale was hij daar erg dichtbij, zeker omdat hij bijna met een schitterende omhaal wist te scoren, maar het mocht uiteindelijk niet zo zijn.