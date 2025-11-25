Live voetbal

Cristiano Ronaldo komt weg zonder schorsing op het WK

Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
Dominic Mostert
25 november 2025, 17:19   Bijgewerkt: 17:52

Cristiano Ronaldo hoeft geen wedstrijden te missen op het WK, zo bevestigt de FIFA na berichtgeving van het Portugese Record. De vedette van Portugal komt na zijn elleboogstoot tegen Ierland weg met een schorsing van één wedstrijd, die hij al heeft uitgezeten tegen Armenië.

Ronaldo kreeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland (2-0 nederlaag) een directe rode kaart.  Hij deelde een elleboogstoot uit aan de Ierse verdediger Dara O'Shea. Scheidsrechter Glenn Nyberg gaf eerst een gele kaart, maar opteerde voor rood na het zien van de beelden op advies van VAR Pol van Boekel.

De rode kaart leverde Ronaldo een automatische schorsing op voor de afsluitende kwalificatiewedstrijd tegen Armenië, die Portugal met liefst 9-1 wist te winnen. In Portugal werd gevreesd voor een schorsing van drie wedstrijden, de doorsnee straf voor violent conduct, wat zou betekenen dat Ronaldo de eerste twee WK-wedstrijden moet missen. De FIFA heeft nu besloten Ronaldo voorwaardelijk te schorsen voor die twee wedstrijden .

De Portugese voetbalbond (FPF) stelde alles in het werk om de schorsing te beperken. De bond voerde drie argumenten aan: vijandige sfeer in Dublin richting Ronaldo, gecreëerd door de Ierse bondscoach met uitspraken in de media, het feit dat Ronaldo bij het incident werd vastgehouden en het feit dat dit pas de eerste rode kaart was voor de aanvaller in 226 interlands.

Volgens de BBC heeft de FIFA dat laatste argument in ieder geval laten meewegen. De FIFA laat weten: “Als Cristiano Ronaldo tijdens de proeftijd opnieuw een vergelijkbare en even ernstige overtreding begaat, wordt de voorwaardelijke schorsing automatisch alsnog van kracht en moet hij de resterende twee wedstrijden direct uitzitten.”

familieharbers03
427 Reacties
1.156 Dagen lid
657 Likes
familieharbers03
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

lekker corrupt die fifa! maar ja dat was al bekend!!





Reacties

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 40 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
9
10
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

