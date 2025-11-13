Live voetbal 1

Woeste Ronaldo krijgt rood na gemene elleboogstoot en maakt allerlei gebaren

Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 november 2025, 22:19   Bijgewerkt: 23:03

Cristiano Ronaldo heeft een directe rode kaart gekregen in de WK-kwalifcatiewedstrijd tussen Ierland en Portugal. De veteraan van Portugal deelde een elleboogstoot uit aan verdediger Dara O'Shea. Scheidsrechter Glenn Nyberg gaf eerst een gele kaart, maar opteerde voor rood na het zien van de beelden op advies van VAR Pol van Boekel.

Ronaldo kreeg zijn rode kaart na een uur spelen, bij een 2-0 stand. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand, door twee goals van AZ-spits Troy Parrott. Na zijn aftocht klapte Ronaldo cynisch voor het publiek, dat hem uitzwaaide. Daarna maakte hij een ‘praatgebaar’ met zijn handen, mogelijk bedoeld voor bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland.

Artikel gaat verder onder video

Het was voor Ronaldo zijn eerste rode kaart in 226 interlands voor Portugal. “Hij kon zijn woede niet beheersen”, stelt Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos over de overtreding van Ronaldo, die kort voor de rode kaart ook nog een ‘huilgebaar’ maakte richting een speler van Ierland.

Portugal staat virtueel nog wel bovenaan in Groep F, met tien punten uit vijf duels. Een overwinning op hekkensluiter Armenië zou zondag voldoende zijn voor directe plaatsing.

0 3 reacties
Reageren
3 reacties
De kikker
202 Reacties
945 Dagen lid
273 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat volwassen kind gaat wel vaker om zich heen slaan als het niet meezit of hij gaat huilen. Een steenrijk kind haha

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
208 Reacties
1.112 Dagen lid
1.944 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Polen?

K. Daffie
134 Reacties
800 Dagen lid
834 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Elleboogstoot is rood. Wout weet daar alles van.

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Ierland - Portugal

2 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 40 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
8
9
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

