Woeste Ronaldo krijgt rood na gemene elleboogstoot en maakt allerlei gebaren

heeft een directe rode kaart gekregen in de WK-kwalifcatiewedstrijd tussen Ierland en Portugal. De veteraan van Portugal deelde een elleboogstoot uit aan verdediger Dara O'Shea. Scheidsrechter Glenn Nyberg gaf eerst een gele kaart, maar opteerde voor rood na het zien van de beelden op advies van VAR Pol van Boekel.

Ronaldo kreeg zijn rode kaart na een uur spelen, bij een 2-0 stand. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand, door twee goals van AZ-spits Troy Parrott. Na zijn aftocht klapte Ronaldo cynisch voor het publiek, dat hem uitzwaaide. Daarna maakte hij een ‘praatgebaar’ met zijn handen, mogelijk bedoeld voor bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland.

Het was voor Ronaldo zijn eerste rode kaart in 226 interlands voor Portugal. “Hij kon zijn woede niet beheersen”, stelt Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos over de overtreding van Ronaldo, die kort voor de rode kaart ook nog een ‘huilgebaar’ maakte richting een speler van Ierland.

Portugal staat virtueel nog wel bovenaan in Groep F, met tien punten uit vijf duels. Een overwinning op hekkensluiter Armenië zou zondag voldoende zijn voor directe plaatsing.