Marino Pusic kon niet met druk omgaan, raakte gestrest en heeft Feyenoord-sensatie gekleineerd

Marino Pusic heeft Feyenoord-speler Mats Wieffer in hun gezamenlijke verleden bij FC Twente gekleineerd, zo vertelt FC Twente-watcher Leon ten Voorde vrijdag in de podcast De Warming-up. De journalist is niet enthousiast over Pusic als hoofdtrainer en dat de naam van de voormalig oefenmeester van de Tukkers wordt genoemd als kandidaat om Arne Slot op te volgen bij Feyenoord, zorgt bij hem dan ook voor wat verbazing.

"Ik ben lichtelijk verbaasd", begint Ten Voorde in de podcast van TC/Tubantia, als hij bespreekt dat Pusic zijn naam veel genoemd wordt als opvolger van Slot in De Kuip: "Wij hebben Pusic hier bij FC Twente een jaar als hoofdtrainer meegemaakt. Vooropgesteld: als assistent-trainer deed hij het prima en liepen de jongens er ook mee weg, dat heb je ook bij Feyenoord gehoord. Die rol, die past hem goed. Toen Pusic hoofdtrainer werd veranderde hij wel, maar niet in de goede zin van het woord", legt Ten Voorde uit.

De journalist benadrukt dat de huidig trainer van Shakhtar Donetsk het qua prestaties uitstekend heeft gedaan in Enschede met promotie naar de Eredivisie, maar achter de schermen voor ergernis zorgde. "Ze waren hem in december al helemaal zat binnen de club", onthult Ten Voorde. "Hij veranderde in gedrag naar de mensen, hij kon totaal niet met de druk omgaan en raakte gestrest. Spelers vonden het helemaal niets. Omdat FC Twente om omvallen stond, hebben ze gedacht: we houden hem in het zadel en aan het einde van het seizoen nemen we afscheid van hem.

Ten Voorde haalt een voorbeeld aan van een huidig speler van Feyenoord, die Pusic in het verleden niet kon bekoren: "Wieffer zal het nooit zeggen, maar Wieffer is een van de spelers die gekleineerd is door Pusic", zo weet Ten Voorde. Het tweetal was tussen 2015 en 2018 actief bij FC Twente. "Als Wieffer heel eerlijk zou zijn - en ze gaan het hem op de man af vragen - dan weet ik het antwoord wel", besluit de journalist van TC/Tubantia.

