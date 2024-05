Jeroen Stekelenburg voorspelt wie gaan afvallen uit de voorselectie van Oranje: ‘Dat lijkt me vrij logisch’

Jeroen Stekelenburg denkt te weten welke spelers uit de voorselectie door Ronald Koeman niet worden meegenomen naar het Europees Kampioenschap. De verslaggever verwacht dat er uit iedere linie wel een speler afvalt, behalve bij de aanvallers.

Wanneer bij Studio Voetbal de voorselectie van het Nederlands elftal wordt besproken, komen natuurlijk ook de eventuele afvallers aan bod. Op dit moment bestaat de selectie van Koeman uit dertig spelers, waarvan er nog vier moeten afvallen om aan de eisen van de UEFA te voldoen. Stekelenburg durft wel te voorspellen wie de bondscoach niet mee gaat nemen naar de eindronde.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk Olij”, begint hij wanneer gevraagd wie er af gaan vallen. “Dat lijkt me eigenlijk vrij logisch, want er gaat nog een keeper af. Daarnaast zal er denk ik in elke linie iemand af gaan. Marten de Roon is geblesseerd op dit moment en ook wel serieus geblesseerd, dus ik denk dat die er ook wel af zal gaan. Dan moet je er eigenlijk in de verdediging ook nog eentje af laten vallen.” Presentator Sjoerd van Ramshorst valt op dat de naam van Quinten Timber met rood is gemarkeerd en vraagt of Stekelenburg denkt dat die ook afvalt. “Dat kan heel goed”, geeft de verslaggever aan. “Het is een beetje gek dat hij Gravenberch er ineens bij heeft. Dan heb je het idee dat hij daar wat mee wil, want waarom zou je hem anders in de voorselectie zetten. Ik denk dat één van die drie afvalt, Timber, Gravenberch of Wijnaldum.”

Pascal Jansen zou van die drie namen hoe dan ook Timber meenemen. “Sowieso, buiten kijf. Topjaar gedraaid, die zou bij mij altijd meegaan. Dan is de vraag inderdaad of De Roon fit is, want hij is een heel ander type dan menig middenvelder die daartussen staat. Hij is echt corrigerend inleveren. Gravenberch is verrassend dat die erbij zit. Misschien heeft hij plannen, misschien ook niet. Misschien is het een signaal om te laten voelen van: ik ben je niet vergeten.”

Wanneer Stekelenburg vervolgens wordt gevraagd welke aanvallers nog afvallen, geeft hij aan dat hij verwacht dat ze allemaal meegaan. “Dat zie je altijd op eindtoernooien, dat aanvallers altijd wel ergens gebruikt gaan worden.”

