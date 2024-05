Witte rook in Enschede: FC Twente slaat enorme slag voor volgend seizoen

Het hing de afgelopen weken al in de lucht, maar nu is het ook definitief: Joseph Oosting heeft bij FC Twente zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De hoofdtrainer, die vorig jaar de overstap maakte van RKC Waalwijk naar FC Twente, blijft nu tot en met de zomer van 2027 verbonden aan de club uit Enschede. Oosting is met FC Twente bezig aan een uitstekend seizoen, maar moet door de nederlaag tegen AZ van afgelopen zondag nog wel alle zeilen bijzetten om de derde plek vast te houden.

Oosting loodste RKC Waalwijk in het afgelopen seizoen naar een knappe negende plaats in de Eredivisie. Die prestatie bleef uiteraard niet onopgemerkt. FC Twente sloeg toe en haalde de oefenmeester naar Enschede. Oosting stond voor de zware uitdaging om succestrainer Ron Jans op te volgen. FC Twente nam bovendien afscheid van een aantal sterkhouders, waardoor een evenaring van de vijfde plaats in het vorige seizoen een flinke uitdaging dreigde te worden. Maar niets is minder waar. FC Twente draait al vanaf het begin mee bovenin en heeft de derde plek al een tijdje in handen.

Die geeft na 34 wedstrijden recht op deelname aan de voorrondes van de Champions League. FC Twente had zich afgelopen zondag al kunnen verzekeren van de derde plaats, maar ging in de belangrijke wedstrijd tegen AZ met 2-1 onderuit. Daardoor is het verschil tussen beide clubs nog maar twee punten in Twents voordeel. Met nog slechts twee speelronden te gaan kan het dus nog heel spannend worden. FC Twente wacht het slotstuk niet af en heeft, zoals zich de voorbije weken al aankondigde, het contract van Oosting opengebroken.

“We zijn onder de indruk van de werkwijze van Joseph. En dat heeft niet alleen te maken met de huidige stand op de ranglijst”, vertelt technisch directeur Arnold Bruggink op de clubsite. “Vooraf wisten we hoe hij werkt, maar in de praktijk moet altijd maar blijken hoe dat uitpakt. Zijn hele manier van aanpak spreekt aan. Joseph legt de lat hoog, is ambitieus en naast de aandacht voor het team is er veel aandacht voor de ontwikkeling van jonge spelers”, zo klinkt het lovend. Oosting zelf wilde ‘heel graag’ bij FC Twente blijven. “De club is volop in ontwikkeling, we maken op veel gebieden stappen. Bovendien werk ik met geweldige mensen samen. Dat geldt zeker voor de spelersgroep. Zij werken keihard, willen elke dag beter worden, ontwikkelen zich nog elke dag”, aldus de trainer.

Oosting werd onlangs nog heel even gelinkt aan een overstap naar Feyenoord, maar opvolging van Arne Slot was niet aan de orde. Aan Oosting en zijn spelers nu de taak om het seizoen in stijl af te sluiten. FC Twente krijgt zondag bezoek van FC Volendam en speelt een week later tegen PEC Zwolle (uit).

