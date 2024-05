FC Twente slaat toe en presenteert opvolger van vertrekkende Smal

FC Twente heeft zich weten te versterken met . De 29-jarige linksback komt over van Go Ahead Eagles en tekent in Enschede een contract voor vier seizoenen. Dat Kuipers de overstap naar Enschede zou maken was eigenlijk al geen geheim meer, aangezien de Eagles-aanvoerder na afloop van het play-offduel tegen FC Utrecht bevestigde alleen nog gekeurd te moeten worden.

Met een persoonlijke boodschap neemt hij afscheid van de Deventenaren. Op de website van FC Twente laat Kuipers weten blij te zijn met zijn transfer. “Afgelopen jaren heb ik het erg naar mijn zin gehad bij Go Ahead Eagles, maar ik heb altijd gezegd dat wanneer zich er een mooie kans voor zou doen ik daar voor wilde gaan. In de contacten met FC Twente was het verhaal heel duidelijk en na de gesprekken met onder andere de trainer werd het ook steeds interessanter."

Technisch directeur Arnold Bruggink is ook tevreden met Kuipers, die in Enschede Gijs Smal moet doen vergeten. “Bas is een uitstekende speler met een goed linkerbeen. Met vijf goals en vijf assists als linkerverdediger heeft hij afgelopen seizoen zijn stempel op het succes van Go Ahead Eagles gedrukt. Qua persoonlijkheid past Bas heel goed bij FC Twente, hij is ambitieus net als wij.”

Kuipers kwam in 2020 transfervrij over van NEC en kende bij Go Ahead Eagles vier prima seizoenen. In zijn eerste seizoen promoveerde de linksback gelijk naar de Eredivisie, waarbij zijn doelpunt dat enorme succes bezegelde. Op het hoogste niveau eindigde Kowet vervolgens als dertiende, elfde en negende. Afgelopen zondag was de bekroning op zijn tijdperk bij Go Ahead Eagles. In zijn laatste wedstrijd als speler van de Deventenaren wist hij in de finale van de play-offs Europees voetbal af te dwingen.

