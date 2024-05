Eagles-aanvoerder verklapt transfer en grapt over medische keuring: ‘Misschien ben ik na dit feestje wel iets minder fit’

De geruchten gingen al rond, maar rond de play-off finale van Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht werd bevestigd dat aanvoerder de overstap gaat maken naar FC Twente. De 29-linksback gaat in Enschede een contract voor vier seizoenen tekenen, al moet hij nog medisch gekeurd worden.

"We hebben geprobeerd om het nieuws over de play-offs heen te tillen. Maar Twente was denk ik iets te enthousiast", vertelt Paul Bosvelt, technisch directeur van Go Ahead Eagles, voorafgaand aan het duel met FC Utrecht tegen ESPN.

Na afloop van de wedstrijd bevestigde ook Kuipers het transfernieuws voor de camera's van ESPN. “Ja ik ga voor vier jaar naar Twente. We zijn zo goed als rond. Ik wilde het graag over de play-offs heen tillen en nog steeds is het niet eens officieel. Ik moet alles nog doen qua keuring en weet ik veel wat, maar we zijn er wel uit over een vierjarig contract. Ik ga nu eerst lekker genieten van wat we met z'n allen hebben bereikt en dan zie ik daarna wel weer hoe en wat, en wanneer we het écht officieel naar buiten brengen.”

Volgens Hans Kraay jr. hoeft de geroutineerde linksback alleen nog maar te tekenen bij FC Twente. “Nee dat is niet waar. Ik moet ook nog een keuring doen en weet ik veel wat.” Waarna Kraay jr gevat reageert. “Een keuring? Je bent een jonge hond van 29. Keuren? Schei uit!”

Kuipers kan zijn lach niet onderdrukken na de reactie van de analist. “Misschien ben ik na dit feestje wel iets minder fit.” Als het aan Kraay jr. ligt verplaatst de voormalig verdediger van onder meer Excelsior, ADO Den Haag en NEC de medische keuring. “Dan laat je je morgen niet keuren, dat doe je overmorgen”, besluit hij het interview.

