'Engeland-supporter valt in slaap na wedstrijd tegen Servië op EK en wordt om 04.00 wakker'

Een Engeland-supporter heeft geslapen in de Veltins Arena. Althans, volgens de Engelse media. Een gast heeft zichzelf gefilmd in het stadion van Schalke 04 en laten zien hoe het stadion erbij ligt om 4.00 uur in de ochtend. Vermoedelijk had de supporter iets te diep in het glaasje gekeken waardoor hij nooit het stadion verlaten heeft.

Als het EK eenmaal in een land gaat dalen wordt alles duurder. Prijzen van je frietje, het voervoer in en naar een stadion en natuurlijk de accommodaties. Deze Engeland-supporter lijkt in ieder geval wat slaap te hebben gepakt in de Veltins Arena. “Het is 4.00 uur in de ochtend. Net wakker geworden hier.” Bekijk hieronder de video.

An England fan woke up at 4am in an empty stadium 🤣🙈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wiUbGWM1jD — Football Fights (@footbalIfights) June 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.