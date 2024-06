Man (39) die met hakbijl rondliep bij Oranje-fans vervolgd voor poging tot doodslag

De persoon die zondagmiddag in Hamburg in nabijheid van Oranje-fans politieagenten probeerde aan te vallen met een pikhouweel is veroordeeld tot poging van doodslag. Dat weet Sky Sports maandag te melden.

De man dook vlak voor de wedstrijd tussen Nederland en Polen op met een bijl in de hand, waardoor de schrik gigantisch was. Dezelfde persoon had ook een molotovcocktail bij zich. De politie greep in door de man neer te schieten.

Artikel gaat verder onder video

Sky Sports meldt dat de persoon wordt vervolgd wegens poging tot doodslag. In de komende dagen zal er meer duidelijk worden over het incident, dat kort na het middaguur voltrok in de Silbersackstrasse, in de Hamburgse wijk Sankt Pauli.

De 39-jarige man werd door de politie geraakt in zijn been, waarna hij vervolgens werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk wat de gezondheidsstatus is van de persoon.