Sky Deutschland: Oranje-uitblinker uit de Eredivisie op wensenlijstje van Borussia Dortmund

is in beeld bij Borussia Dortmund, zo weet Patrick Berger van Sky Deutschland maandagavond te melden. De uitblinker van PSV, die ook bij het Nederlands elftal goed presteert, staat op het lijstje van nieuwe trainer Nuri Sahin. Schouten is niet de enige speler uit de Eredivisie die op de radar is verschenen bij de Champions League-finalist.

De pas 35-jarige trainer, die het stokje overneemt van Edin Terzic, heeft de afgelopen jaren vermoedelijk veel wedstrijden uit de Eredivisie gezien, want Sky weet dat de voormalig middenvelder van Dortmund drie spelers met een Nederlandse link op het lijstje heeft staan.

Schouten is één van die spelers. De middenvelder maakte afgelopen transferzomer de overstap van Bologna naar PSV en groeide uit tot een van de beste spelers van de competitie. Mede dankzij deze goede prestaties, heeft de 27-jarige speler een basisplek op het EK bij Oranje. Afgelopen wedstrijd, tegen Polen, hield de PSV’er zich uitstekend staande op het middenveld.

Ook Yankuba Minteh duikt op op het verlanglijstje van Sahin. Mocht het niet lukken om Jadon Sancho te behouden, gaat BVB mogelijk doorschakelen naar de speler die afgelopen seizoen indruk maakte bij Feyenoord. De Rotterdammers willen Minteh ook komend seizoen huren, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. De laatste speler die genoemd wordt door Berger is Ferdi Kadioglu. De 25-jarige Turk, die doorbrak bij NEC, is een vaste waarde bij Fenerbahce, waar hij afgelopen jaar liefst 51 wedstrijden voor speelde. De journalist geeft verder geen informatie over de geruchten.

