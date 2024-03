Oosting baalt van soap rondom Twente-speler: ‘Hij is een absolute teamplayer’

zal niet meer in actie komen voor FC Twente, iets wat trainer Joseph Oosting zeer jammer vindt. De linksachter heeft een cel- en taakstraf aan de broek gekregen, waarna zijn werkgever er klaar mee was en zijn contract ontbond.

Het is duidelijk dat de laatste weken het imago van Brenet niet ten goede is gekomen. Oosting wil ook aandacht geven voor aan de kwaliteiten van de verdediger. “Heel veel mensen zullen het misschien niet verwachten, maar Joshua is een verbinder. Hij was een heel belangrijke jongen in de groep. Een absolute teamplayer die alles en iedereen bij elkaar houdt. Wij hebben allemaal een gevoel bij hem en ik ook.”

Artikel gaat verder onder video

De trainer van FC Twente wil echter niet de clubleiding afvallen, die besloot de samenwerking met Brenet te beëindigen. “Ik begrijp de club, laat dat helder zijn.” De laatste weken leek de linksback beter in vorm te raken. “Joshua is bepalend geweest in onze laatste wedstrijden. Hij maakte weer goals en was goed voor een assist. Met zijn flexibiliteit, loopacties en diepgang kon hij het verschil maken. Die kwaliteiten gaan we dus missen. We hebben veel jongens die tegen de top kunnen spelen, maar hij is één van de weinigen die ook echt in de top heeft gespeeld.”

De coach hoopt dat dit niet een te grote aderlating is voor het team, dat momenteel derde staat. Alfons Sampsted en Youri Regeer kunnen het gat dat Brenet achterlaat opvullen. “In het vervolg van de competitie moet blijken hoe groot de impact is” stelt Oosting. “Ik hoop dat de jongens goed reageren. Feit is dat we nog steeds een hele goede selectie hebben.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foto van jonge, bebloede supporter bij Heerenveen - Feyenoord: 'Ik neem mijn kinderen niet meer mee'

Op sociale media gaat een foto rond van een jonge supporter van sc Heerenveen, die hevig bloedde rond de wedstrijd tegen Feyenoord.