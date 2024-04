Van Polen stelt PEC Zwolle-fans teleur: 'Ik heb nee gezegd, dat lijkt me heel erg ongemakkelijk'

Als het aan ligt, staat PEC Zwolle niet al te uitgebreid stil bij zijn afscheid als profvoetballer. De 38-jarige verdediger, die deze week aankondigde dat hij na dit seizoen afzwaait als voetballer, heeft geen behoefte aan een afscheidswedstrijd.

De langst dienende speler uit de Eredivisie hoopt op een relatief anoniem afscheid, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. “Mijn ideale afscheid is er een zonder afscheidswedstrijd. De club heeft het me aangeboden, maar ik heb nee gezegd. Dat lijkt me heel erg ongemakkelijk, een wedstrijd rond één persoon. Dan sta ik zo in de spotlights, dat hoeft voor mij niet”, zegt Van Polen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vond de aandacht van de afgelopen dagen al ongemakkelijk, dus een afscheidswedstrijd hoeft voor mij niet”, gaat de routinier verder, die eerder tegen VI vertelde dat hij een standbeeld van hem ‘persoonlijk neerhaalt’. “Aan een publiekswissel ontkom ik waarschijnlijk niet. Het is ook lullig om op het veld te blijven staan als dat bord omhoog gaat, haha.”

Van Polen hoopt dus op een klein afscheidsmomentje. “Wat ik wel wil? Niks. Ik heb al zo veel mooie woorden gekregen, meer heb ik niet nodig', aldus Van Polen. 'Na de laatste competitiewedstrijd drinken we een biertje met elkaar en dan is het goed”, sluit de rechterverdediger af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sylvana Simons ziet iets heel kwalijks gebeuren in Goedemorgen Eredivisie (ESPN) en haalt uit

Sylvana Simons is teleurgesteld over de uitspraken in een recente uitzending van Goedemorgen Eredivisie.