Oud-PSV'er Branthwaite kan fraaie transfer maken, Everton verlangt monsterbedrag

Voormalig PSV-verdediger heeft zich in de kijker van zowel Manchester United als Tottenham Hotspur gespeeld, melden Britse media. De 21-jarige stopper is bezig aan een prima seizoen namens zijn huidige club Everton, dat een prijskaartje van maar liefst 93 miljoen euro om de nek van de Engelse jeugdinternational zou hebben gehangen.

Everton nam Branthwaite in de winter van 2020 voor een bedrag van ruim een miljoen euro over van Carlisle United en verhuurde hem een jaar later aan Championship-club Blackburn Rovers. In het seizoen 2021/22 maakte hij wel deel uit van de selectie van The Toffees, maar bleven zijn speelminuten beperkt. Om ervaring op te doen op het hoogste niveau toog Branthwaite in de zomer van 2022 op huurbasis naar PSV, waar hij onder toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij uitgroeide tot onbetwiste basisspeler. Met een gewonnen KNVB Beker op zak keerde hij afgelopen zomer terug naar Everton, inmiddels staat hij dit seizoen op 39 wedstrijden in alle competities, telkens vanaf de aftrap.

Het uitstekende spel van de 1.95 meter lange verdediger leidde in maart al tot een eerste oproep voor de Engelse nationale ploeg, al kwam het in de oefenduels met Brazilië (0-1 verlies) en België (2-2) nog niet tot een debuut voor Branthwaite. Inmiddels lonkt dus een fraaie overstap binnen de Premier League. Van het trio Raphaël Varane - Harry Maguire - Victor Lindelof gaan minstens twee Manchester United komende zomer verlaten, weet The Standard te melden. Branthwaite zou nadrukkelijk in beeld zijn om hun plaats in de selectie over te nemen. Ook Tottenham Hotspur zit volgens diezelfde krant op het vinkentouw: "Trainer Ange Postecoglou heeft openlijk toegegeven dat hij komende zomer een centrale verdediger wil halen en gaf afgelopen weekend aan dat hij van plan is de hele selectie overhoop te gooien, als gevolg van het drastische vormverlies", leest het. Beide clubs zouden daarnaast Jean-Clair Todibo (OGC Nice) en Marc Guéhi (Crystal Palace) op het verlanglijstje hebben staan.

Everton is echter niet van plan zomaar afscheid te nemen van Branthwaite. De club werd dit seizoen bestraft voor het financiële beleid met maar liefst tien strafpunten, maar heeft zich desondanks reeds veilig weten te spelen. "We begrijpen dat de club niet openstaat voor aanbiedingen van andere clubs voor de verdediger die vastligt tot 2027", weet bovengenoemde krant. Branthwaite zelf zou wél openstaan voor een stap hogerop. Everton zou daarom een prijkaartje van liefst 80 miljoen pond (omgerekend 93 miljoen euro) om zijn nek hebben gehangen.

