Henk Spaan weet wie de eerste Ajax-aankoop van Francisco Farioli kan worden

Mocht Ajax komende zomer afscheid nemen van , dan zou Henk Spaan er niet vreemd van opkijken als de Amsterdammers in de zoektocht naar een vervanger uitkomen bij . De Ivoriaan staat momenteel onder contract bij OGC Nice, de werkgever van Francisco Farioli, die mogelijk vanaf volgend seizoen voor de groep staat in Amsterdam. Spaan is onder de indruk van Boga en ziet hem voor de tweede keer in een paar dagen een goede wedstrijd spelen.

Boga is weliswaar ‘pas’ 27 jaar, maar hij heeft al aardig wat clubs versleten. Zo speelde de Ivoriaan in de jeugdopleiding van Chelsea, waar hij uiteindelijk geen plek in de hoofdmacht wist te bemachtigen, en vervolgens bij onder meer Granada, Birmingham en Atalanta Bergamo. De Italianen verkochten de vleugelaanvaller afgelopen zomer voor een bedrag van zeventien miljoen euro aan OGC Nice, waarvoor hij tot aan zondagavond in 28 wedstrijden goed was voor vijf doelpunten en evenveel assists. In de laatste competitiewedstrijd tegen LOSC Lille fungeerde hij andermaal als aangever.

Artikel gaat verder onder video

“Boga, over wie ik gisteren schreef in Parool, bijna aan de basis van de 0-2 van Nice tegen Lille”, zo schrijft Spaan zondagavond op X. “De 0-1 was zijn assist. Als Bergwijn vertrekt zou Farioli Boga mee kunnen nemen.” Ajax nam Bergwijn in de zomer van 2022 voor een recordbedrag over van Tottenham Hotspur. De Nederlander ging vliegend van start, maar slaagde er niet in die lijn door te trekken. Dit seizoen droeg hij weliswaar de aanvoerdersband, maar was hij regelmatig het mikpunt van kritiek. Bergwijn werd de voorbije maanden al in verband gebracht met een verhuizing naar Saudi-Arabië, een toptransfer naar Bayern München en een terugkeer naar Engeland.

Mocht de Oranje-international, voor wie Ronald Koeman een plekje heeft ingeruimd in de voorlopige EK-selectie, komende zomer vertrekken bij Ajax, dan zou het Spaan dus niet verbazen als Farioli, mocht hij de nieuwe hoofdtrainer worden, Boga meeneemt. “Hoe vaak ik het hier al niet heb gehad over Boga. Omdat ik me nu eenmaal herinner hoe hij op de velden van Rap in het voorjaar van, vermoedelijk, 2010 op het middenveld speelde van een jeugdteam van Chelsea tijdens het toernooi van Muy Manero, de spelersagent die samen met Guido Albers het festijn organiseerde”, zo schreef Spaan vrijdag in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool.

De columnist gaf Boga het rapportcijfer 8 voor zijn optreden tegen Paris Saint-Germain, eerder deze week. “Woensdag was linkerspits Boga een van de betere spelers bij Nice onder leiding van Farioli, die hem nog kende van Sassuolo en hem weghaalde bij Atalanta.” Spaan was overigens niet enkel onder de indruk van Boga. “De spelers voetbalden gedisciplineerd en dynamisch, met vaak overal op het veld druk naar voren, onder leiding van de veertigjarige Dante, een van de twee centrale verdedigers. De andere was Todibo, die pas 24 is. Ik had het idee hem al jarenlang te hebben gezien in al die clubs waaraan Barcelona hem had uitgeleend. Dit soort spelers helpt het systeem van Farioli wel.”

Boga, over wie ik gisteren schreef in Parool, bijna aan de basis van de 0-2 voor Nice tegen Lille. De 0-1 was zijn assist. Als Bergwijn vertrekt zou Farioli Boga mee kunnen nemen. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) May 19, 2024 Jérémie Boga encore passeur décisif avec l’OGC Nice ! 🇨🇮🎯



Notre Éléphant a été décisif lors de chacun de ses 6 derniers matchs. 🤯🔥 pic.twitter.com/Zywm6VvRVl — Séléphanto Football 🇨🇮🐘 (@Selephanto) May 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jordan Henderson plaatst opvallend bericht op Instagram: Ajax-fans vrezen het ergste

Jordan Henderson plaatste na afloop van de gewonnen wedstrijd van Ajax tegen Almere City een opvallend bericht op Instagram.