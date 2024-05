Jeroen Stekelenburg weet waarom Francesco Farioli nog niet van Ajax is

Francesco Farioli wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat vertelt Jeroen Stekelenburg zondagavond in Studio Voetbal. De Italiaan, die momenteel nog werkzaam is als trainer van OGC Nice, wordt inmiddels al weken in verband gebracht met een verhuizing naar Amsterdam, maar van een akkoord is nog geen sprake. Volgens Stekelenburg heeft dat vooral te maken met het feit dat er zondagavond nog werd gevoetbald in Frankrijk.

De invulling van de positie van hoofdtrainer in Amsterdam houdt de gemoederen al tijden bezig. Erik ten Hag gold als de droomkandidaat van technisch directeur Alex Kroes, die ook gesprekken voerde met Graham Potter. Maar zowel Ten Hag als Potter wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers hebben hun keuze gemaakt: Farioli moet met ingang van volgend seizoen voor de groep staan. “Het gaat wel Farioli worden. Het kan natuurlijk altijd nog mislopen, want er staat nog geen handtekening op papier. Maar het is niet meer zo dat Ajax op meerdere sporen zit”, zo weet Stekelenburg.

Volgens de verslaggever van de NOS is men binnen Ajax het er ‘unaniem’ over eens dat Farioli de nieuwe hoofdtrainer moet worden. De Telegraaf meldde eerder deze week dat Ajax en Farioli op ‘hoofdlijnen’ akkoord waren, maar volgens de club was het nog niet zover. De Amsterdammers moeten bovendien ook overeenstemming bereiken met OGC Nice, waar Farioli nog een contract heeft tot de zomer van 2025. “Hij speelde vanavond (zondag, red.) nog met Nice in de Franse competitie, dus je moet het meer daar zoeken dat het nog niet rond is. Ze zijn heel zorgvuldig bezig met het halen van een nieuwe trainer”, aldus Stekelenburg.

Waar Arno Vermeulen vorige week in hetzelfde programma nog heel kritisch was op de keuze van Ajax voor Farioli, wil Stekelenburg geen dergelijke uitspraken doen. “Wat kan ik erover zeggen? Hij heeft nog zo weinig ervaring op het hoogste niveau dat als je het vanaf een hele verre afstand volgt er niet veel zinnigs over kunt zeggen. Maar geloof mij dat ze bij Ajax er echt alles aan hebben gedaan om een zo goed mogelijke beslissing te nemen. Dat is gesprekken voeren van uren, dus niet even een uurtje, maar meerdere keren urenlang. Dat is trainingen bezoeken, alle wedstrijden bezoeken, contacten om hem heen. Dat is hoe Ajax daarmee bezig is.”

