Sylvana Simons ziet iets heel kwalijks gebeuren in Goedemorgen Eredivisie (ESPN) en haalt uit

Sylvana Simons is teleurgesteld over de uitspraken van Jorien van den Herik, die zich maandag kandidaat heeft gesteld als bondsvoorzitter van de KNVB. De tachtigjarige Van den Herik was zondagochtend te gast in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN en gaf aan dat het niet verstandig zou zijn als er twee vrouwen in de top van de KNVB aan de slag zouden gaan.

Met zijn uitspraken doelde Van den Herik, in het verleden onder meer actief als voorzitter van Feyenoord, op directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen en voormalig D66-politica Jeanet van der Laan, die zich kandidaat heeft gesteld voor het bondsvoorzitterschap van de KNVB: "Dan krijg je de situatie dat je twee dames in de top van het voetbal hebt zitten. dat wordt natuurlijk ook oorlog", zei Van den Herik zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie: "Die twee vrouwen die alle twee dan op hun tenen moeten lopen. Dat wordt oorlog", herhaalde Van den Herik. "Mijn eerste argument, en daarmee zou de zaak al afgedaan moeten zijn, is dat mevrouw Van der Laan geen bestuurlijke voetbalervaring heeft."

Het eerder genoemde argument, waarin Van den Herik aangaf dat het niet goed zou zijn dat Van Leeuwen en Van der Laan samen in de top van de KNVB aan de slag zouden gaan, zorgt voor verbazing bij voormalig BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons: "Waarom zijn dit soort types altijd zo slaapverwekkend voorspelbaar, met een mening die stamt uit ‘t jaar dat ze geboren zijn, maar die toen ook al belegen en kwalijk was?", schrijft de 53-jarige Simons op X.

